Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)

Η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στον Αντελίνο Βιεϊρίνια απέχει 48 ώες από την επίσημη προβολή της, καθώς η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στον λογαριασμό της στο YouTube την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:00.

Στο νέο teaser που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ, μιλούν μεταξύ άλλων ο συμπαίκτης του στην εθνική Πορτογαλίας και αστέρας των ευρωπαϊκών γηπέδων, Πέπε, ο Λέο Μάτος, ο Δημήτρης Πέλκας, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανέφερε ότι «ο Άντρε είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ».

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

«Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος…

Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!»