Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Οκτωβρίου 2025 | 14:44

Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου τίθεται στην κυκλοφορία η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στον Αντελίνο Βιεϊρίνια απέχει 48 ώες από την επίσημη προβολή της, καθώς η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στον λογαριασμό της στο YouTube την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:00.

Στο νέο teaser που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ, μιλούν μεταξύ άλλων ο συμπαίκτης του στην εθνική Πορτογαλίας και αστέρας των ευρωπαϊκών γηπέδων, Πέπε, ο Λέο Μάτος, ο Δημήτρης Πέλκας, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανέφερε ότι «ο Άντρε είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ».

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

«Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος…

Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!»

Economy
ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο γυναικών 15.10.25

Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου

Η ενίσχυση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Ελπίδας Κατσάνου.

Σύνταξη
Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
Σπορ 15.10.25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Από τη στιγμή που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό αυτά που δικαιώνεται, το ρόλο του αναλαμβάνει η ΕΟΕ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 15.10.25

«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

Ο Βραζιλιάνος άσος Νεϊμάρ προτάθηκε στις δυο ιταλικές ομάδες όμως δεν θέλησαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο από τον Ιανουάριο και μετά που λήγει το συμβόλαιό του με την Σάντος

Βάιος Μπαλάφας
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες
PG-13 15.10.25

Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες

Η Meta εισάγει νέα φίλτρα τύπου PG-13 στο Instagram, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο — μια κίνηση που έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί
ΠΑΣΟΚ 15.10.25

Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί

«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας
«Warmer Together» 15.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας

«Η ζεστασιά είχε πάντοτε να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό [του ανθρώπου]», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Moncler.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη

Ο κ. Ζαλίδης τόνισε επίσης πως είναι δύσκολο να δουλέψει και να εξορθολογιστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που γίνονται έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της OLAF

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κοζάνη: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ
Καταπέλτης η εισαγγελέας 15.10.25

Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Δήλωσε αμετανόητος

Θυμό για την κρατική βία επικαλέστηκε ο δράστης για την επίθεση με τσεκούρι το 2020 μέσα στην Εφορία, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες - «Δεν μετανιώνω» δήλωσε μέσα στο δικαστήριο

Σύνταξη
Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις
Καταστροφές 15.10.25

Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις

Ακόμη ένα περιστατικό βανδαλισμού προστίθεται στον μακρύ κατάλογο που δυστυχώς πλήττει χωρίς τέλος την χώρα μας και καταδεικνύει την κρίση αξιών που περνάμε.

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
