Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου τίθεται στην κυκλοφορία η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια.
Η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στον Αντελίνο Βιεϊρίνια απέχει 48 ώες από την επίσημη προβολή της, καθώς η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στον λογαριασμό της στο YouTube την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:00.
Στο νέο teaser που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ, μιλούν μεταξύ άλλων ο συμπαίκτης του στην εθνική Πορτογαλίας και αστέρας των ευρωπαϊκών γηπέδων, Πέπε, ο Λέο Μάτος, ο Δημήτρης Πέλκας, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανέφερε ότι «ο Άντρε είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ».
Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ
«Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος…
Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!»
Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος…
Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!#TheLeader #Vieirinha #PAOK #OurWay pic.twitter.com/u5oinyuN1B
— PAOK FC (@PAOK_FC) October 15, 2025
