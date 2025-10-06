ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς έγινε για δεύτερη φορά πατέρας (pics)

Ένα υπέροχο διήμερο ζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 2-1, στο οποίο σκόραρε το νικητήριο γκολ με πέναλτι, Σέρβος αναμενόταν να έχει έναν μεγαλύτερο λόγο για να είναι χαρούμενος.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια του 29χρονου μεσοεπιθετικού απέκτησε ένα νέο μέλος, καθώς γεννήθηκε το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η σύζυγός του, Ελισάβετ, ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης τους μέσω Instagram και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της.

«Τα καταφέραμε πάλι! Το μωρό #2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε», ανέφερε η πανευτυχής μητέρα.

Δείτε την ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του Ζίβκοβιτς

View this post on Instagram A post shared by 𝐸𝑙𝑖𝑠𝑎𝑣𝑒𝑡 𝑂𝑖𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜𝑢 𝑍𝑖𝑣𝑘𝑜𝑣𝑖𝑐 (@_elizabethh_o)

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Ζίβκοβιτς και την Ελισάβετ, και καλωσόρισε από πλευρά του το νέο μέλος της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.