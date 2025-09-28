ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ και Τάισον η 11άδα για το παιχνίδι της Τρίπολης – Στον πάγκο ο Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 20:30, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Ρουμάνος τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Καμαρά θα πάρει θέση βασικού δίπλα στον Μεϊτέ στα χαφ, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Ντεσπόντοφ, Τάισον και Κωνσταντέλια αγωνίζονται πίσω από τον Φιόντορ Τσάλοφ.

Από εκεί και πέρα στον πάγκο για να ξεκουραστεί έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ιβάνουτσετς, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.