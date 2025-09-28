Στον πάγκο οι: Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Μπαρτόλο, Γιαμπλόνσκι, Τριανταφυλλόπουλος, Κετού, Άλχο, Καστάνιο, Αλμύρας, Φρόκου, Χαραλαμπόγλου, Γκιοακίνι.
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ και Τάισον η 11άδα για το παιχνίδι της Τρίπολης – Στον πάγκο ο Ζίβκοβιτς
Η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου για το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 20:30, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».
Ο Ρουμάνος τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Καμαρά θα πάρει θέση βασικού δίπλα στον Μεϊτέ στα χαφ, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Ντεσπόντοφ, Τάισον και Κωνσταντέλια αγωνίζονται πίσω από τον Φιόντορ Τσάλοφ.
Από εκεί και πέρα στον πάγκο για να ξεκουραστεί έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ιβάνουτσετς, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Ιβανόφ, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης.
