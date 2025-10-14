Ο ΠΑΟΚ πενθεί: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γιαννάκη
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί για τον θάνατο του Λουκά Μήγιου, πατέρα του Γιαννάκη, γνωστού οπαδού του Δικεφάλου.
Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή, ο πατέρας του Γιαννάκη, Λούκας Μήγιος σε ηλικία 71 ετών.
Ο Λουκάς Μήγιος ήταν πάντα στο πλάι του Γιαννάκη και μαζί με εκείνον ήταν διαρκώς στο πλευρό του Δικέφαλου του Βορρά, της αγαπημένης τους ομάδας.
Για το θάνατο του Λουκά Μήγιου εξέδωσαν ανακοίνωση οι ΠΑΕ, ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
Οι σχετικές αναρτήσεις
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.
Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS
— PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης.
Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ… pic.twitter.com/uUFuJ2DpKP
— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 14, 2025
