Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την 11άδα με τη οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.
Απόψε (19/4) στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι των «αιωνίων» ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των «πράσινων».
Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα αγωνιστεί ο Λαφόν. Οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Γεντβάι θα αποτελέσουν την τριάδα της άμυνας. Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Τσιριβέγια και Ρενάτο. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει φυσικά ο Τεττέη, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Αντίνο, Ταμπόρδα, Σάντσες, Τσιριβέγια, Τεττέη.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.
Ο Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ανάς Ζαρουρί, Φίλιπ Τζούρισιτς, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιώργο Κάτρη, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.
Starting XI vs Olympiacos
#Panathinaikos #PAOFC #PAOOLY#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/Fv2eEdXBrQ
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) April 19, 2026
