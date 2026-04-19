Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Με Ροντινέι ως εξτρέμ παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00), για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League. Ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού χρησιμοποιεί τον Βραζιλιάνο στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, βάζοντας τον Κοστίνια στα μπακ.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 19, 2026

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.