Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης τουρίστριας από μονοπάτι
- Από την έντονη κινητικότητα στην ακινησία στο Ορμούζ - Το σοκαριστικό βίντεο των 12 δευτερολέπτων
- Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Με Ροντινέι ως εξτρέμ παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00), για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League. Ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού χρησιμοποιεί τον Βραζιλιάνο στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, βάζοντας τον Κοστίνια στα μπακ.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PAOOLY #slgr pic.twitter.com/J77ePJ8uiU
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 19, 2026
Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.
- Μεντιλίμπαρ: «Μένουν τέσσερα παιχνίδια, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο»
- Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε
- ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο
- Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (vid)
- Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Εξαιρετικοί οι «ερυθρόλευκοι» στη Λεωφόρο, έμειναν «ζωντανοί» για τον τίτλο! (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 από λάθος του Γεντβάι (vid)
