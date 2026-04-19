39ο συνέδριο ΓΣΕΕ: Κυρίαρχος ο Γ. Παναγόπουλος – Αύξησε δυνάμεις η ΠΑΣΚΕ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στο 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ με την ΠΑΣΚΕ να ενισχύει τις δυνάμεις της, παρά τις δικαστικές περιπέτειες του Γιάννη Παναγόπουλου.
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Με μεγάλο νικητή την ΠΑΣΚΕ και τον απερχόμενο πρόεδρο Γιάννη Παναγόπουλο ολοκληρώθηκε το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Παρά τις περιπέτειες του απερχόμενου προέδρου για την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων από το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας, οι αρχαιρεσίες της Κυριακής (19/04) τον ανέδειξαν σε μεγάλο νικητή.
Η παράταξη που στηρίζει τον σημερινό πρόεδρο κατέγραψε άνοδο
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.
- Η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – δημοκράτες συνδικαλιστές) έλαβε 184 ψήφους, 42,89% (από 40,73% το 2023) και 20 έδρες (από 19 έδρες).
- Η ΔΑΣ έλαβε 114 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023, και 12 έδρες (από 11).
- Η ΔΑΚΕ έλαβε 70 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023 και 8 έδρες (από 9).
- Η ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ έλαβε 24 ψήφους, 5,59% από 6,53% το 2023 και 2 έδρες (από 3).
- Η ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 14 ψήφους, 3,26% από 3,66% το 2023 και 1 έδρες (είχε 1).
- Η ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ 11 ψήφους, 2,56% και 1 έδρα.
- Η ΕΑΚ έλαβε 10 ψήφους, 2,33% (από 6,01%) και 1 έδρα (από 2).
- Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα έλαβε 2 ψήφους, 0,46% από 0,48% το 2023.
Πιθανή μια νέα θητεία Παναγόπουλου
Το επόμενο στοίχημα μεταφέρεται στη συγκρότηση του προεδρείου. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για νέα θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, παρά τις εντάσεις και τις εσωτερικές τριβές που προηγήθηκαν.
Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διαδικαστικές εργασίες με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων -προερχόμενων από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες- οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας.
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- 39ο συνέδριο ΓΣΕΕ: Κυρίαρχος ο Γ. Παναγόπουλος – Αύξησε δυνάμεις η ΠΑΣΚΕ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- Σίσσυ Χρηστίδου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήκει στην κατηγορία του άστρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις