30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία βάση στις κατηγορίες εις βάρος του, δηλώνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος ενώ, πριν ξεσπάσει η υπόθεση, είχε αποφασίσει να αποχωρίσει.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση με το πόθεν έσχες, που τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν είχε υποχρέωση υποβολής ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχει πάρει το πόρισμα της Αρχής».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν είναι κατηγορούμενος αλλά ελεγχόμενος.

«Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

Ξανά υποψήφιος

Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση που φέρεται να έχουν δοθεί σε συγκεκριμένες εταιρίες ενώ υπάρχει έρευνα και για πιθανή κατάχρηση τους, ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι η ΓΣΕΕ «δεν έχει κοινοτικά κονδύλια που να οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη» ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με διαχείριση οικονομικών πόρων φέρουν τις υπογραφές της διαπαραταξιακής οικονομικής επιτροπής της ΓΣΕΕ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος, ενώ είπε ότι πριν ανοίξει αυτή η υπόθεση είχε αποφασίσει να αποχωρήσει αλλά τώρα δεν θα το κάνει.

«Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε να αποχωρήσει.

Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ούτε απέναντι σε κανένα κόμμα προσθέτοντας ότι είναι «απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα».

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

