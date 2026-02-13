Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Έμμεση αλλά σαφή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος, διαμηνύοντας στην Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, ούτε από την επιδίωξή του να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, όπως ζήτησε νωρίτερα, με την απόφασή της, η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του κόμματος.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την επίμαχη απόφαση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή απάντησή του, και αφού προηγουμένως ανέφερε πως δεν αντιδικεί με το κόμμα του και συμφωνεί με το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ, ξεκαθάρισε πως δεν τον εξέλεξε «καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά», όπως είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται καθώς το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα τον εμφανίζει ως φερόμενο να έχει εξαπατήσει το ελληνικό Δημόσιο μαζί με άλλα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, προκειμένου να αποκομίσουν πόρους από προγράμματα κατάρτισης για ανέργους.

Η δήλωση Παναγόπουλου:

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ.

Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου είναι να οδηγήσω την παράταξη της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμα νικηφόρο συνέδριο.

Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης, που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».