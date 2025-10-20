sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)
Ποδόσφαιρο 20 Οκτωβρίου 2025 | 20:06

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέβασε» στα social media την ομιλία του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια που οδήγησε τους ασπρομαυρους σε σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «δικεφάλων», επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ στην «Opap Arena», για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πέρασε πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε την ασίστ για το 0-1 του Μπάμπα, ενώ δημιοούργησε και τη φάση με το πρέσινγκ στον Μουκουντί για το τελικό 0-2 από τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο ο Σέρβος αρχηγός κάνει μία εμψυχωτική ομιλία στα αποδυτήρια πριν από το μεγάλο ντέρμπι.

Όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:

«Παιδιά, το καλύτερο παράδειγμα για το πώς θέλουμε να παίξουμε είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο μέρος που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι!

Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίσουμε τις δεύτερες μπάλες και παιδιά, απολαύστε το με την μπάλα στα πόδια. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το. Ξέρω πως αν κάνω ένα λάθος, πίσω μου είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα »πεθάνουμε» ο ένας για τον άλλον. Θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πάμε παιδιά! 1,2,4, ΠΑΟΚ!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

