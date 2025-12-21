Οι αθλητικές μεταδόσεις (21/12): Πού θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, το ματς της ΑΕΚ και Ολυμπιακός-Κολοσσός
Το σημερινό (21/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει
- Πότε θα τεθούν σε ισχύ τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι αλλάζει για τους καναλ
- Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο - Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112
- Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
- Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (21/12) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, μεταξύ των οποίων τα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ΑΕΚ – ΟΦΗ, όπως και το Ολυμπιακός – Κολοσσός στο μπάσκετ και όλη η δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά το σημερινό (21/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A
14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 2
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 2
15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie
15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Μαρούσι Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Start Μάιντς – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Novasports Start Γρανάδα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Κομόρες Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Super League
21:45 ψCOSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Χετάφε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς NBA
- Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
- Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (21/12): Πού θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, το ματς της ΑΕΚ και Ολυμπιακός-Κολοσσός
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-0: Δύσκολη νίκη για τη «Βασίλισσα» με «ιστορικό» Εμπαπέ
- Σπουδαίο «διπλό» για την Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον (0-1)
- Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Νικητές στο ντέρμπι οι Μπιανκονέρι
- Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις