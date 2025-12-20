Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (21/12, 19:30) σε ένα κομβικό ντέρμπι για τη Super League. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή και θα ταξιδέψουν με τον Τουμπά και τον Πάντοβιτς που υπήρχαν αμφιβολίες εάν θα μπορούσαν αλλά και τον Σβιντέρσκι, κάτι που αναμενόταν.

Ο Τουμπά ταλαιπωρούταν από μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Χθες είχε νιώσει καλύτερα και είχε πάρει μέρος σε μέρος της προπόνησης, ενώ σήμερα γυμνάστηκε κανονικά.

Αντίστοιχα σε κανονικούς ρυθμούς επέστρεψε σήμερα και ο Πάντοβιτς με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους παίκτες που θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεσή του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ (21/12, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης επέστρεψε ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Απόντες ήταν οι Ντέσερς και Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς».