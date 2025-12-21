ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:30).
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
- Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε;
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:30) για την 15η αγωνιστική της Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του για το μεγάλο παιχνίδι.
Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι στον άξονα, ο Κωνσταντέλιας μπροστά τους, οι Ζίβκοβιτς, Τάισον στα άκρα και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/FeOqJTzXD2
— PAOK FC (@PAOK_FC) December 21, 2025
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
- Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες
- Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
- Η πρώτη του Μόρις και η «πρώτη» του Φαλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις