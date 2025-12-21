ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:30) για την 15η αγωνιστική της Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του για το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι στον άξονα, ο Κωνσταντέλιας μπροστά τους, οι Ζίβκοβιτς, Τάισον στα άκρα και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.