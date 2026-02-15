Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

Μπορεί η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης με την επίσπευση της εκκίνησης της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, να ήταν η αλλαγή της ατζέντας και η επιβολή δικής της, όμως «γαλάζια» στελέχη βλέπουν ότι, παρότι αρχικά φαινόταν να το επιτυγχάνει, τελικά ούτε και αυτό της βγαίνει.

Φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η σύγκρουση της κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και οι παρεμβάσεις του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, κόβουν κάθε προσπάθεια του μεγάρου Μαξίμου να εγκλωβίσει το ΠΑΣΟΚ στη δική του στρατηγική περί «συναινέσεων» και κατεδαφίζουν το επικοινωνιακό οικοδόμημα που επιχειρεί να χτίσει η κυβέρνηση πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο και σκόπευε να καθορίσει την ατζέντα των επόμενων μηνών.

Έντονη κριτική

Σε αυτό το περιβάλλον, στο οποίο καταλυτικές είναι οι παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου, έρχονται να προστεθούν και οι, πέραν του χώρου του ΠΑΣΟΚ, έντονα επικριτικές για την κυβέρνηση τοποθετήσεις, όπως εκείνη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε πρόσφατη ομιλία του καταλόγιζε στο Μαξίμου, μεταξύ άλλων, ότι έκανε «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο με τις υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών» και ρωτούσε αν «μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα» για να προσθέσει πως «αν όχι, τότε ούτε ο κος Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις συνταγματικές προβλέψεις για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ή τη συναινετική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας».

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, πάνω σε αυτήν την προσπάθειά της για την επιβολή δικής της ατζέντας, βομβαρδίζει την επικαιρότητα με ειδήσεις και με δηλώσεις που αφορούν τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, στα οποία θέλει να δείχνει ότι επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει.

Ανάρτηση

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, αναφέροντας ότι «η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης» και ότι «η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα», έλεγε ότι «παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα».

Φράση που θέλησε να… διανθίσει με το γνωστό κυβερνητικό δόγμα του νόμου κα της τάξης προσθέτοντας: «Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής».

Αλλά είναι πλέον τόσο βαρύ το αποτύπωμα των υποθέσεων που σωρευτικά λειτουργούν σε βάρος της κυβέρνησης, που τέτοιες προσπάθειες αλλαγής ατζέντας προσκρούουν πάνω τους, γεγονός που τροφοδοτεί τη φαρέτρα επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του πρωθυπουργού, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι «το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα ‘νομιμότητα παντού’, ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο» και να προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι «οι πολίτες θυμούνται πώς εφαρμόστηκε το ‘νομιμότητα παντού’ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή, όπου ψήφιζαν οι… φάκελοι».

Επιβαρυμένο κλίμα

Δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πια αντιμέτωπη με ένα πολύ επιβαρυμένο για την ίδια κλίμα, κατά το οποίο οι πολίτες στις μετρήσεις κοινής γνώμης δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το ζήτημα της κρίσης των θεσμών, καθώς και για τις υποθέσεις διαφθοράς.

Ζητήματα που παραμένουν πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών στις δημοσκοπήσεις, ενώ δυσαρέσκεια για τα θέματα αυτά -και ειδικά για τα θέματα διαφθοράς- εκφράζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ακόμα και στελέχη και βουλευτές της ΝΔ.

Αποκαλύψεις

Και ενώ ακόμα το Μαξίμου, αλλά και συνολικά το πολιτικό σύστημα, παραμένουν με το βλέμμα στραμμένο στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εδώ και πολύ καιρό, πλέον, αναμένεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, και η έλευση της οποίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα επηρεάσει και τον χρόνο και το περιεχόμενο του επόμενου ανασχηματισμού, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο προσκήνιο.

Όπως τα νέα στοιχεία για εμπλοκή οκτώ ακόμη στελεχών της ΝΔ – ανάμεσά τους και τρεις (πρώην και νυν) υπουργοί – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», έχει αποστείλει προ μερικών εβδομάδων η ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα οποία αφορούν έναν νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα φάκελο, που έχει σχηματιστεί με βάση την αναλυτική επανεξέταση 140 CD με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες.

Υπόθεση Παναγόπουλου

Σε όλα αυτά έρχεται και επικάθεται η υπόθεση Παναγόπουλου, η οποία λειτουργεί σωρευτικά μαζί με τα προηγούμενα σκάνδαλα και διεγείρει και αυτή, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, το «θυμό» των πολιτών.

Παρά την παραίτηση της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, πρώην συνηγόρου του Καταναλωτή και έτοιμης ν’ αναλάβει καθήκοντα στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς – Άννας Στρατινάκη, η αντίδραση του Μαξίμου είναι να επιχειρήσει να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως «πράσινο», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι «ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο βασικός αντίπαλος της ΔΑΚΕ, όλων ημών των Νεοδημοκρατών, ήταν ο Παναγόπουλος» και ότι «είναι το εμβληματικότερο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του ευρύτερου χώρου, δεν τον στήριζαν μόνο οι του ΠΑΣΟΚ, τον στήριζαν και οι εξ’ αριστερών, οι πιο αριστεροί του ΠΑΣΟΚ, άρα αυτό είναι αναμφισβήτητο».

Με βάση αυτήν της την αντίδραση, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα πυρά της αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση να επισημαίνει ότι «τα προγράμματα κατάρτισης δεν τα σχεδίασε κανένας Παναγόπουλος και κανένας κοινωνικός εταίρος. Τα σχεδίασε το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Την υλοποίηση των προγραμμάτων δεν την ελέγχει κανένας Παναγόπουλος και κανένας κοινωνικός εταίρος. Την ελέγχουν οι υπηρεσίες των Υπουργείων σας».

Σε αυτό το κλίμα, «γαλάζιες» φωνές βλέπουν ότι τα περιθώρια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα ολοένα και στενεύουν και ως εκ τούτου δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υποχρεωθεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή των εκλογών και εντέλει να τις φέρει το Φθινόπωρο.