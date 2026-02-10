newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026, 19:09

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Νέα ισχυρά κύματα πίεσης έφερε στο μέγαρο Μαξίμου η πρόσφατη παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, μέσω άρθρου – καταπέλτη κατά της κυβέρνησης για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, στην «Καθημερινή» της Κυριακής, με τίτλο: «Η παγίδα του αναθεωρητικού λαϊκισμού» και με την κατακλείδα να στέλνει το σαφές μήνυμα ότι «θα ήταν επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί η αναθεώρηση σε μια παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού».

Η πίεση αυτή που προκλήθηκε στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια έγινε ορατή και δια γυμνού οφθαλμού, αφού το Μαξίμου ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει δημοσίως στο άρθρο και να επιτεθεί στον Ευ. Βενιζέλο, επιλέγοντας να τον στοχοποιήσει προσωπικά, με μια μακροσκελή απάντηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αποδόμηση

Με το άρθρο του αυτό, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αποδόμησε πλήρως όλη την πρωθυπουργική πρωτοβουλία της εσπευσμένης εκκίνησης της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση (τόσο επί της αρχής όσο και στο επίπεδο των κυβερνητικών προτάσεων για τα επιμέρους άρθρα), με συνέπεια η συνολική στρατηγική του Κυρ. Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα, να υποστεί σοβαρά πλήγματα σε τρία επίπεδα:

α) Με την παρέμβασή του αυτή ο Ευ. Βενιζέλος κόβει με κάθετο τρόπο όλα τα δίχτυα των «συναινέσεων» που άπλωνε η κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να το εγκλωβίσει σε μία συνθήκη, όπου αν κατάφερνε να αποσπάσει τη «συναίνεση» της Χαριλάου Τρικούπη σε μια σειρά από πεδία, θα την αξιοποιούσε ως πανηγυρική επιβεβαίωση της δικής της πολιτικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, ενώ αν εισέπραττε «όχι», θα επιχειρούσε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως «αδιάλλακτο» και ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Βενιζέλος, με αυτόν τον τρόπο, θέτει την ομπρέλα για την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, εξασφαλίζοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αποκρούσει την παραπάνω κυβερνητική τακτική.

«Συνταγματικός λαϊκισμός»

β) Στόχος της κυβέρνησης από την τακτική των πιέσεων για «συναινέσεις» προς το ΠΑΣΟΚ, είτε αυτές αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, είτε άλλα πεδία, είτε ακόμα και τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας μετά τις εκλογές, είναι το να προσελκύσει κεντρογενή ακροατήρια, τα οποία διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, η κριτική του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και το γεγονός ότι καταλογίζει στην κυβέρνηση «συνταγματικό λαϊκισμό», αποσυσπειρώνει για τη ΝΔ τα ακροατήρια αυτά.

γ) Η ανατίναξη από τον κ. Βενιζέλο της κυβερνητικής τακτικής περί «συναινέσεων» στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ανατινάζει και τη ρητορική της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία το Μαξίμου επιχειρούσε να διαχωρίσει το «κακό» ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη (το οποίο προσπαθούσε να ταυτίσει με το… κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου), από το «καλό» ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου που κάποτε συγκυβέρνησε με τη ΝΔ. Αφήγημα στο οποίο ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή.

Η σφοδρή κριτική Βενιζέλου

Ειδικότερα, στο άρθρο του ο Ευ. Βενιζέλος, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι θα ήταν «ιστορικό ατόπημα μεγάλων διαστάσεων η διαπίστωση της ανάγκης της αναθεώρησης από μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στην παρούσα Βουλή με τις ψήφους π.χ. Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η αναγνώριση αναθεωρητικής αρμοδιότητας σε μια πλειοψηφία 151 βουλευτών στην επόμενη Βουλή, στην οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική η συμμετοχή βουλευτών της «άπω Δεξιάς». Η χώρα πρέπει, συνεπώς, να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».

Επισημαίνει ακόμα ότι «η αναθεώρηση δεν είναι πολιτικό παίγνιο για τη δημιουργία δήθεν μεταρρυθμιστικών εντυπώσεων ή για την άσκηση λαϊκίστικης δημαγωγίας μέσω της υποβολής αναθεωρητικών προτάσεων, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, προκειμένου να δοκιμαστούν τα ανακλαστικά της αντιπολίτευσης και να κατηγορηθεί ότι δεν «συναινεί» αν ζητήσει να διατηρηθεί η εγγύηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών (180/300) στη δεύτερη Βουλή, την και αναθεωρητική».

«Παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων»

Ο κ. Βενιζέλος τονίζει επίσης ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αναθεωρητικής συναίνεσης, γιατί τις κατέστρεψε μια πολυετής αλαζονική συμπεριφορά που παραβίαζε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το απόρρητο των επικοινωνιών, που υποβάθμισε τις ανεξάρτητες αρχές και ενέπαιξε την αναγκαία για τη στελέχωσή τους αυξημένη πλειοψηφία στην περίπτωση της ΑΔΑΕ, ενώ δήθεν δε μπόρεσε να τη συγκεντρώσει για όλες τις άλλες, που ευτέλισε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών σε όλες τις περιπτώσεις και κυρίως αυτές των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγνόησε αναιτιολόγητα και προκλητικά τη νομοθετημένη γνώμη των ολομελειών των ανωτάτων δικαστηρίων στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της, χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως θώρακα, καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, λοιπόν, όντως πρέπει να το αναθεωρήσουμε, παρότι το 2019 η ΝΔ το αναθεώρησε και μπορούσε να προσθέσει όσες εγγυήσεις ήθελε».

«Όρμπαν»

Ο κ. Βενιζέλος, σημειώνει ακόμα μεταξύ άλλων, ότι «κατά την ίδια λογική του αναθεωρητικού λαϊκισμού, επειδή πάσχει η δημόσια διοίκηση, αναγκαία καινοτομία είναι κατά τον πρωθυπουργό η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που κατά το ισχύον Σύνταγμα μπορούν να απολυθούν εάν είναι ανεπαρκείς ή παραβατικοί» και προσθέτει: «Αναρωτιέμαι ρητορικά, αφού η Δικαιοσύνη έχει τόσα προβλήματα, γιατί η κυβέρνηση δεν προτείνει την ακόμα πιο «ρηξικέλευθη» ιδέα της κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστών, ώστε να υπερβούμε μονομιάς τις σχετικές επιδόσεις του κ. Όρμπαν και να κινητοποιήσουμε την Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης;».

Επίθεση

Με δεδομένα, λοιπόν, τα σοβαρά πλήγματα στα τρία παραπάνω επίπεδα, που επιφέρουν οι παρεμβάσεις Βενιζέλου στην πρωθυπουργική στρατηγική, η αντίδραση του μεγάρου Μαξίμου ήταν η ευθεία επίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να λέει: «Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος; Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί»»,

Για να προσθέσει: «Θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, Υπουργοί και Υφυπουργοί την ίδια παραγραφή. Αμ’ έπος αμ’ έργον. Εδώ είναι η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση για να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και των κομμάτων, η δίωξη ή μη ενός διατελέσαντος Υπουργού ή Υφυπουργού και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η θέση μας. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έρθει και το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει. Και τα περί λαϊκισμού θεωρώ ότι δεν έχουν καμία αξία για την κοινωνία».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, επέμεινε και στις πιέσεις προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «εδώ δεν υπάρχουν «ναι» ή «όχι» με αστερίσκους. Υπάρχουν τα «ναι» και υπάρχουν και τα «όχι». Δηλαδή, στην πρώτη Βουλή, θα τεθούν κάποια άρθρα με τη μορφή του ερωτήματος αν πρέπει να αναθεωρηθούν. Ακόμα και αν κριθούν αναθεωρητέα τα άρθρα αυτά από περισσότερους από 151 βουλευτές, το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής θα έχει πει «ναι» ή «όχι». Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ πει «όχι» για να μην… Η ιστορία θα γράψει «όχι»».

Πίεση

Νωρίτερα ο Αδωνις Γεωργιάδης, προδίδοντας και ο ίδιος την πίεση της κυβέρνησης από τις παρεμβάσεις Βενιζέλου και εντείνοντας την κυβερνητική πίεση στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε (ΣΚΑΪ) ότι «Επειδή άκουσα τον κ. Βενιζέλο που είπε: «Όταν θα μας πει η ΝΔ καθαρά ότι δεν θα πάμε με τον κ. Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου». Λοιπόν, αγαπητέ κ. Βαγγέλη Βενιζέλε που ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, η ΝΔ δεν θα πάει με το Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου. Είναι ευχαριστημένος τώρα ο Βαγγέλης; Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δε μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι θα έχουμε πάλι εκλογές. Τόσο απλά».

Και συνέχιζε: «Στέλνω μήνυμα στο φίλο μου τον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ μην έχεις αγωνία, ο Μητσοτάκης με το Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου δεν θα κάνει κυβέρνηση. Πήγαινε τώρα στο φίλο σου τον Ανδρουλάκη και ξαναπές μας τι σκοπεύετε να κάνετε. Τελεία», με την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει έτσι ότι η βασική της στόχευση σε ό,τι αφορά την τακτική της πίεσης προς το ΠΑΣΟΚ για κυβερνήσεις συνεργασίας είναι να χρεώσει στην Χαριλάου Τρικούπη το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων λόγω μη σχηματισμού κυβέρνησης.

Απάντηση Βενιζέλου

Από την πλευρά του ο Ευ. Βενιζέλος έδωσε σαφή απάντηση στη επίθεση που δέχτηκε από το μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».

Υπογράμμισε ακόμα πως «το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο