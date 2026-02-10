Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Νέα ισχυρά κύματα πίεσης έφερε στο μέγαρο Μαξίμου η πρόσφατη παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, μέσω άρθρου – καταπέλτη κατά της κυβέρνησης για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, στην «Καθημερινή» της Κυριακής, με τίτλο: «Η παγίδα του αναθεωρητικού λαϊκισμού» και με την κατακλείδα να στέλνει το σαφές μήνυμα ότι «θα ήταν επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί η αναθεώρηση σε μια παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού».

Η πίεση αυτή που προκλήθηκε στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια έγινε ορατή και δια γυμνού οφθαλμού, αφού το Μαξίμου ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει δημοσίως στο άρθρο και να επιτεθεί στον Ευ. Βενιζέλο, επιλέγοντας να τον στοχοποιήσει προσωπικά, με μια μακροσκελή απάντηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αποδόμηση

Με το άρθρο του αυτό, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αποδόμησε πλήρως όλη την πρωθυπουργική πρωτοβουλία της εσπευσμένης εκκίνησης της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση (τόσο επί της αρχής όσο και στο επίπεδο των κυβερνητικών προτάσεων για τα επιμέρους άρθρα), με συνέπεια η συνολική στρατηγική του Κυρ. Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα, να υποστεί σοβαρά πλήγματα σε τρία επίπεδα:

α) Με την παρέμβασή του αυτή ο Ευ. Βενιζέλος κόβει με κάθετο τρόπο όλα τα δίχτυα των «συναινέσεων» που άπλωνε η κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να το εγκλωβίσει σε μία συνθήκη, όπου αν κατάφερνε να αποσπάσει τη «συναίνεση» της Χαριλάου Τρικούπη σε μια σειρά από πεδία, θα την αξιοποιούσε ως πανηγυρική επιβεβαίωση της δικής της πολιτικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, ενώ αν εισέπραττε «όχι», θα επιχειρούσε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως «αδιάλλακτο» και ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Βενιζέλος, με αυτόν τον τρόπο, θέτει την ομπρέλα για την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, εξασφαλίζοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αποκρούσει την παραπάνω κυβερνητική τακτική.

«Συνταγματικός λαϊκισμός»

β) Στόχος της κυβέρνησης από την τακτική των πιέσεων για «συναινέσεις» προς το ΠΑΣΟΚ, είτε αυτές αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, είτε άλλα πεδία, είτε ακόμα και τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας μετά τις εκλογές, είναι το να προσελκύσει κεντρογενή ακροατήρια, τα οποία διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, η κριτική του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και το γεγονός ότι καταλογίζει στην κυβέρνηση «συνταγματικό λαϊκισμό», αποσυσπειρώνει για τη ΝΔ τα ακροατήρια αυτά.

γ) Η ανατίναξη από τον κ. Βενιζέλο της κυβερνητικής τακτικής περί «συναινέσεων» στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ανατινάζει και τη ρητορική της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία το Μαξίμου επιχειρούσε να διαχωρίσει το «κακό» ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη (το οποίο προσπαθούσε να ταυτίσει με το… κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου), από το «καλό» ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου που κάποτε συγκυβέρνησε με τη ΝΔ. Αφήγημα στο οποίο ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή.

Η σφοδρή κριτική Βενιζέλου

Ειδικότερα, στο άρθρο του ο Ευ. Βενιζέλος, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι θα ήταν «ιστορικό ατόπημα μεγάλων διαστάσεων η διαπίστωση της ανάγκης της αναθεώρησης από μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στην παρούσα Βουλή με τις ψήφους π.χ. Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η αναγνώριση αναθεωρητικής αρμοδιότητας σε μια πλειοψηφία 151 βουλευτών στην επόμενη Βουλή, στην οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική η συμμετοχή βουλευτών της «άπω Δεξιάς». Η χώρα πρέπει, συνεπώς, να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».

Επισημαίνει ακόμα ότι «η αναθεώρηση δεν είναι πολιτικό παίγνιο για τη δημιουργία δήθεν μεταρρυθμιστικών εντυπώσεων ή για την άσκηση λαϊκίστικης δημαγωγίας μέσω της υποβολής αναθεωρητικών προτάσεων, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, προκειμένου να δοκιμαστούν τα ανακλαστικά της αντιπολίτευσης και να κατηγορηθεί ότι δεν «συναινεί» αν ζητήσει να διατηρηθεί η εγγύηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών (180/300) στη δεύτερη Βουλή, την και αναθεωρητική».

«Παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων»

Ο κ. Βενιζέλος τονίζει επίσης ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αναθεωρητικής συναίνεσης, γιατί τις κατέστρεψε μια πολυετής αλαζονική συμπεριφορά που παραβίαζε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το απόρρητο των επικοινωνιών, που υποβάθμισε τις ανεξάρτητες αρχές και ενέπαιξε την αναγκαία για τη στελέχωσή τους αυξημένη πλειοψηφία στην περίπτωση της ΑΔΑΕ, ενώ δήθεν δε μπόρεσε να τη συγκεντρώσει για όλες τις άλλες, που ευτέλισε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών σε όλες τις περιπτώσεις και κυρίως αυτές των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγνόησε αναιτιολόγητα και προκλητικά τη νομοθετημένη γνώμη των ολομελειών των ανωτάτων δικαστηρίων στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της, χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως θώρακα, καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, λοιπόν, όντως πρέπει να το αναθεωρήσουμε, παρότι το 2019 η ΝΔ το αναθεώρησε και μπορούσε να προσθέσει όσες εγγυήσεις ήθελε».

«Όρμπαν»

Ο κ. Βενιζέλος, σημειώνει ακόμα μεταξύ άλλων, ότι «κατά την ίδια λογική του αναθεωρητικού λαϊκισμού, επειδή πάσχει η δημόσια διοίκηση, αναγκαία καινοτομία είναι κατά τον πρωθυπουργό η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που κατά το ισχύον Σύνταγμα μπορούν να απολυθούν εάν είναι ανεπαρκείς ή παραβατικοί» και προσθέτει: «Αναρωτιέμαι ρητορικά, αφού η Δικαιοσύνη έχει τόσα προβλήματα, γιατί η κυβέρνηση δεν προτείνει την ακόμα πιο «ρηξικέλευθη» ιδέα της κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστών, ώστε να υπερβούμε μονομιάς τις σχετικές επιδόσεις του κ. Όρμπαν και να κινητοποιήσουμε την Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης;».

Επίθεση

Με δεδομένα, λοιπόν, τα σοβαρά πλήγματα στα τρία παραπάνω επίπεδα, που επιφέρουν οι παρεμβάσεις Βενιζέλου στην πρωθυπουργική στρατηγική, η αντίδραση του μεγάρου Μαξίμου ήταν η ευθεία επίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να λέει: «Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος; Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί»»,

Για να προσθέσει: «Θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, Υπουργοί και Υφυπουργοί την ίδια παραγραφή. Αμ’ έπος αμ’ έργον. Εδώ είναι η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση για να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και των κομμάτων, η δίωξη ή μη ενός διατελέσαντος Υπουργού ή Υφυπουργού και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η θέση μας. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έρθει και το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει. Και τα περί λαϊκισμού θεωρώ ότι δεν έχουν καμία αξία για την κοινωνία».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, επέμεινε και στις πιέσεις προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «εδώ δεν υπάρχουν «ναι» ή «όχι» με αστερίσκους. Υπάρχουν τα «ναι» και υπάρχουν και τα «όχι». Δηλαδή, στην πρώτη Βουλή, θα τεθούν κάποια άρθρα με τη μορφή του ερωτήματος αν πρέπει να αναθεωρηθούν. Ακόμα και αν κριθούν αναθεωρητέα τα άρθρα αυτά από περισσότερους από 151 βουλευτές, το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής θα έχει πει «ναι» ή «όχι». Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ πει «όχι» για να μην… Η ιστορία θα γράψει «όχι»».

Πίεση

Νωρίτερα ο Αδωνις Γεωργιάδης, προδίδοντας και ο ίδιος την πίεση της κυβέρνησης από τις παρεμβάσεις Βενιζέλου και εντείνοντας την κυβερνητική πίεση στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε (ΣΚΑΪ) ότι «Επειδή άκουσα τον κ. Βενιζέλο που είπε: «Όταν θα μας πει η ΝΔ καθαρά ότι δεν θα πάμε με τον κ. Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου». Λοιπόν, αγαπητέ κ. Βαγγέλη Βενιζέλε που ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, η ΝΔ δεν θα πάει με το Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου. Είναι ευχαριστημένος τώρα ο Βαγγέλης; Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δε μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι θα έχουμε πάλι εκλογές. Τόσο απλά».

Και συνέχιζε: «Στέλνω μήνυμα στο φίλο μου τον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ μην έχεις αγωνία, ο Μητσοτάκης με το Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου δεν θα κάνει κυβέρνηση. Πήγαινε τώρα στο φίλο σου τον Ανδρουλάκη και ξαναπές μας τι σκοπεύετε να κάνετε. Τελεία», με την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει έτσι ότι η βασική της στόχευση σε ό,τι αφορά την τακτική της πίεσης προς το ΠΑΣΟΚ για κυβερνήσεις συνεργασίας είναι να χρεώσει στην Χαριλάου Τρικούπη το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων λόγω μη σχηματισμού κυβέρνησης.

Απάντηση Βενιζέλου

Από την πλευρά του ο Ευ. Βενιζέλος έδωσε σαφή απάντηση στη επίθεση που δέχτηκε από το μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».

Υπογράμμισε ακόμα πως «το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».