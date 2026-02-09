Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος, με τα «σκάγια» να παίρνουν και τη Νέα Δημοκρατία.

Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της κυβέρνησης

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίος συνταγματολόγος κατά την έναρξη της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών, δεν χαρίστηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών είπε πως είναι «οξύμωρο ο εμπνευστής του ‘αμελλητί’ να κατηγορεί την κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό» με προφανή στόχευση.

«Επικαλείται το άρθρο 86 αφού το καταστρατήγησε»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος «σήκωσε το γάντι» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία αξιώνει ριζική αλλαγή της διάταξης, προκειμένου να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2019 η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη διάταξη, αλλά δεν την αξιοποίησε. «Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ», σημείωσε με νόημα.

Η αρθρογραφία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και οι «κεραίες» της κυβέρνησης

Είχε προηγηθεί το άρθρο του στην «Καθημερινή», στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως “θώρακα” καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η αρθρογραφία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ έφτασε στις «κεραίες» της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου που θέλησε να απαντήσει στον Ευάγγελο Βενιζέλο με μια αιχμηρή κριτική.

Οι πρώτες «τροχιοδεικτικές βολές» του Ευάγγελου Βενιζέλου για την αναθεώρηση του Συντάγματος στάλθηκαν την περασμένη Δευτέρα (02/02) που είχε υπογραμμίσει πως «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».