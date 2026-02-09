newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09 Φεβρουαρίου 2026, 22:04

Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
Vita.gr
Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος, με τα «σκάγια» να παίρνουν και τη Νέα Δημοκρατία.

Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της κυβέρνησης

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίος συνταγματολόγος κατά την έναρξη της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών, δεν χαρίστηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών είπε πως είναι «οξύμωρο ο εμπνευστής του ‘αμελλητί’ να κατηγορεί την κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό» με προφανή στόχευση.

«Επικαλείται το άρθρο 86 αφού το καταστρατήγησε»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος «σήκωσε το γάντι» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία αξιώνει ριζική αλλαγή της διάταξης, προκειμένου να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2019 η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη διάταξη, αλλά δεν την αξιοποίησε. «Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ», σημείωσε με νόημα.

Η αρθρογραφία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και οι «κεραίες» της κυβέρνησης

Είχε προηγηθεί το άρθρο του στην «Καθημερινή», στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως “θώρακα” καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η αρθρογραφία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ έφτασε στις «κεραίες» της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου που θέλησε να απαντήσει στον Ευάγγελο Βενιζέλο με μια αιχμηρή κριτική.

Οι πρώτες «τροχιοδεικτικές βολές» του Ευάγγελου Βενιζέλου για την αναθεώρηση του Συντάγματος στάλθηκαν την περασμένη Δευτέρα (02/02)  που είχε υπογραμμίσει πως «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Ελλάδα 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Femme 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
