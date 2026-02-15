Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας

Μια έντονα ελληνική παρουσία σημάδεψε τη φετινή απονομή των γαλλικών μουσικών βραβείων Victoires de la Musique, των αποκαλούμενων «γαλλικών Grammy», με τον Νίκο Αλιάγα να τιμά τη σπουδαία Νάνα Μούσχουρη σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού.

Στα 92 της χρόνια, η Νάνα Μούσχουρη ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη, μέσα σε θερμό κλίμα αποθέωσης. Ο Νίκος Αλιάγας μίλησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τη διεθνή πορεία της, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική της διαδρομή, αλλά και το ήθος και την προσωπικότητά της, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για γενιές.

View this post on Instagram A post shared by Les Victoires de la Musique (@lesvictoires)



Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε όταν επικαλέστηκε τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη — «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος» — τα οποία απέδωσε στα γαλλικά, με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από τη γαλλική δημόσια τηλεόραση και η στιγμή της βράβευσης συγκέντρωσε περίπου δύο εκατομμύρια τηλεθεατές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο La Seine Musicale, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής της γαλλικής μουσικής.

View this post on Instagram A post shared by Yiannis Koutrakis (@monsieurkoutrak)

Οι αφιερώσεις και το μουσικό αφιέρωμα

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, η Νάνα Μούσχουρη αφιέρωσε το βραβείο στη Γαλλία «για όσα μου έμαθε», αλλά και στο γαλλικό κοινό που τη στήριξε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας.

Συγκινημένη, ευχαρίστησε τον γιο της, Νίκο Πετσίλα, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά και είχε εκείνη την ημέρα τα γενέθλιά του, καθώς και τον σύζυγο και επί χρόνια συνεργάτη της, Αντρέ Σαπέλ, αλλά και τον γιο του, Φαμπρίς Σαπέλ.

Στο αφιερωματικό μέρος της βραδιάς προβλήθηκαν συγκινητικά βίντεο με μηνύματα από τον Σερζ Λαμά και τη Λιν Ρενό, ενώ η Ιζαμπέλ Μπουλέ ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία «L’amour en héritage». Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης ο Βενσάν Ντεντιέν και η Βαλερί Λεμερσιέ, τραγουδώντας το «Quand on s’aime», ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αναγνώριση.