Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:50

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Spotlight

Μια έντονα ελληνική παρουσία σημάδεψε τη φετινή απονομή των γαλλικών μουσικών βραβείων Victoires de la Musique, των αποκαλούμενων «γαλλικών Grammy», με τον Νίκο Αλιάγα να τιμά τη σπουδαία Νάνα Μούσχουρη σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού.

Στα 92 της χρόνια, η Νάνα Μούσχουρη ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη, μέσα σε θερμό κλίμα αποθέωσης. Ο Νίκος Αλιάγας μίλησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τη διεθνή πορεία της, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική της διαδρομή, αλλά και το ήθος και την προσωπικότητά της, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για γενιές.

View this post on Instagram

A post shared by Les Victoires de la Musique (@lesvictoires)


Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε όταν επικαλέστηκε τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη — «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος» — τα οποία απέδωσε στα γαλλικά, με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από τη γαλλική δημόσια τηλεόραση και η στιγμή της βράβευσης συγκέντρωσε περίπου δύο εκατομμύρια τηλεθεατές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο La Seine Musicale, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής της γαλλικής μουσικής.

Οι αφιερώσεις και το μουσικό αφιέρωμα

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, η Νάνα Μούσχουρη αφιέρωσε το βραβείο στη Γαλλία «για όσα μου έμαθε», αλλά και στο γαλλικό κοινό που τη στήριξε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας.

Συγκινημένη, ευχαρίστησε τον γιο της, Νίκο Πετσίλα, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά και είχε εκείνη την ημέρα τα γενέθλιά του, καθώς και τον σύζυγο και επί χρόνια συνεργάτη της, Αντρέ Σαπέλ, αλλά και τον γιο του, Φαμπρίς Σαπέλ.

Στο αφιερωματικό μέρος της βραδιάς προβλήθηκαν συγκινητικά βίντεο με μηνύματα από τον Σερζ Λαμά και τη Λιν Ρενό, ενώ η Ιζαμπέλ Μπουλέ ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία «L’amour en héritage». Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης ο Βενσάν Ντεντιέν και η Βαλερί Λεμερσιέ, τραγουδώντας το «Quand on s’aime», ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αναγνώριση.

Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America's Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds
English edition 15.02.26

Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds

Strong winds reaching up to 9 Beaufort have grounded vessels in Piraeus, Rafina and Lavrio, with additional disruptions on local island routes. Authorities will reassess conditions after 5 p.m.

Σύνταξη
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις
Έρευνες 15.02.26
Έρευνες 15.02.26

Εργασιακό burnout - Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις ανθρώπους

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «σιωπηρή φθορά» του burnout που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα - Πότε και πού εκδηλώνονται το πρώτα σημάδια - Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από έρευνες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26

«Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» - Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη – Νέο έκτακτο δελτίο
ΕΜΥ 15.02.26
ΕΜΥ 15.02.26

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και πάλι η βόρεια και η δυτική Ελλάδα - Ποιες άλλες περιοχές επηρεάζονται - Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Σύνταξη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)

Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα δεν ακούστηκε ούτε μία φορά σωστά στην περιγραφή του Λίβερπουλ - Μπράιτον με αποτέλεσμα ο Ντάρεν Φλέτσερ να... δικάζεται από τους Άγγλους στο «Χ».

Σύνταξη
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β', ντέρμπι στην Καλαμάτα
Ποδόσφαιρο 15.02.26
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα

Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
