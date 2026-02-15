Σοκ προκαλεί η είδηση ότι δύο νεαροί 19 και 20 ετών κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου. Θύμα της άγριας σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένας 17χρονος στη Νίκαια.

Στη σύλληψη των δύο νεαρών προχώρησαν στις 13 Φεβρουαρίου αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 15χρονη. Και οι τρεις συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της.

Ο 19χρονος, τον περασμένο Δεκέμβριο κάλεσε στο σπίτι του το θύμα και όταν εκείνος πήγε εκεί, στο σπίτι του 19χρονου, βρισκόταν ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου.

Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για τον ανήλικο, όπου κατά την παραμονή του στο χώρο, οι δράστες του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».