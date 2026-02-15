Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Λίγο αφότου έγινε γνωστό πως παρέα νεαρών, ανάμεσά τους και μία 15χρονη, κακοποίησαν σεξουαλικά 17χρονο και υπάρχουν συλλήψεις, το in, συνομίλησε με την οικογένεια του 19χρονου φερόμενου ως δράστη.

Μιλώντας στο in, η μητέρα του νεαρού, ανέφερε πως βρίσκονται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς το παιδί της έχει συλληφθεί, διέψευσε ωστόσο τα όσα του καταλογίζονται:

«Ναι έχει σχηματισθεί δικογραφία, δεν είμαστε σε καλή κατάσταση καθόλου, ψυχολογική. Φυσικά αρνούμαστε αυτά που έχουν καταγραφεί. Δεν έχουν γίνει ακριβώς έτσι τα συμβάντα δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Κι εμείς αυτό απορούμε, γιατί κινήθηκε η μητέρα του παιδιού, πότε κινήθηκε και γιατί βγήκε όλο αυτό τόσο μετά. Δε μας είχε πει ακριβώς κάτι. Δεν είχε θεωρήσει ότι έχει κάνει κάτι κακό. Ήταν στα πλαίσια μιας πλάκας μεταξύ τους. φάρσας! Ούτε ήτανε άγνωστα τα παιδιά ήτανε φίλοι.»

-Και αφού ήταν φίλοι, τώρα γιατί τον κατηγορεί το άλλο το παιδί;

«Ε μα πείτε μου κι εσείς!»

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους, ουδέποτε όμως παραδέχθηκε ότι συνέβη βιασμός, καθώς όπως λέει, τα παιδιά ήταν φίλοι, ενώ εξέφρασε την απορία της, γιατί κάτι τέτοιο καταγγέλλεται 1μιση μήνα αργότερα, από όταν «υποτίθεται ότι συνέβη.

– Aυτά που λέει ότι του πέταξαν αυγά και ξύδι ισχύουν ή ούτε αυτά;

Αυτά τα κάνουν μεταξύ τους τα παιδιά και τα αγόρια ειδικά. Αυτό ναι έχει συμβεί, μας το έχει αναφέρει.