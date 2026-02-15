Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες -Τι κατέθεσε το τελευταία θύμα του δράστη

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών, στην περιοχή των Εξαρχείων, συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 45χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, όπου προέβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε γυναίκας.

Η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που κλήθηκαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες 10 ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο, το οποίο είχε λήξει και στις 10/02 είχε καταθέσει εκ νέου τα χαρτιά του. Ακόμη, στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ένας συμπατριώτης του 45χρονου από το Ιράν βοήθησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στις 2 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 15:00, στην οδό Ιουστινιανού στα Εξάρχεια, γυναίκα κατήγγειλε ότι αντιλήφθηκε τον άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την από το παράθυρο της οικίας της.

Την επόμενη ημέρα, 3 Φεβρουαρίου 2026, 15χρονη που κινούνταν πεζή στην οδό Πλαπούτα αντίκρισε τον ίδιο άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ακόμη μία γυναίκα, ενώ κινούνταν πεζή στην οδό Ιουστινιανού, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπη με τον ίδιο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, αυνανιζόταν μπροστά της.

Τέλος, στις 12 Φεβρουαρίου 2026, μία από τις γυναίκες που είχαν καταγγείλει προηγούμενο περιστατικό τον εντόπισε εκ νέου στην οδό Καλλιδρομίου, με κατεβασμένο φερμουάρ, εκτιμώντας ότι σκόπευε να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε διερχόμενες γυναίκες.