Εξασφάλισε και άλλα εισιτήρια ο Ολυμπιακός: Ανοίγει ακόμη μία θύρα στη Λιβαδειά για τον κόσμο

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί σήμερα (14/2, 19:30) από τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Superleague, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν φυσικά στο πλευρό τους τον κόσμο τους, ο οποίος θα στηρίξει δυναμικά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αρχικά ο Ολυμπιακός είχε πάρει 700 εισιτήρια, αλλά κατάφεραν να εξασφαλίσουν μερικά ακόμα, λόγω της αυξημένης ζήτησης, με τους γηπεδούχους να ανακοινώνουν χτες ότι ανοίγουν δύο επιπλέον θύρες για να καλύψουν τις ανάγκες των οπαδών των Πειραιωτών.

Μάλιστα, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που σήμερα αποφασίστηκε να ανοίξει ακόμη μία θύρα για τους φιλοξενούμενους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια:

«Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».