Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος στη Λιβαδειά για τους Ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30) με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει μία ανάσα από την κορυφή της Super League
- Σε απόγνωση η Ιταλία: Καρκίνος και κάπνισμα = 105.000 διαγνώσεις τον χρόνο
- Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της Λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση
- Single του Αγίου Βαλεντίνου; Πάρε μαθήματα από τον άνθρωπο των σπηλαίων
- Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Νίκη στη Λιβαδειά και στραβοπάτημα για ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ θέλει ο Ολυμπιακός, που κοντράρεται με τον Λεβαδειακό την 21η αγωνιστική της Super League.
Οι Πειραιώτες είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με 46 βαθμούς, στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ και στον +1 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που έχει ωστόσο ματς λιγότερο και θέλουν τη νίκη που θα βάλει επιπλέον πίεση στους άλλους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου, οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (15/2, 19:30), στην Τούμπα.
Ο Λεβαδειακός, που παραμένει στην τετράδα και στο +6 από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε αποστολή στην οποία δεν βρίσκονται οι τραυματίες Λαγιούς, Συμελίδης, Λιάγκας και ο τιμωρημένος Μπάλτσι.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος, και Οζέγκοβιτς».
Με απουσίες, αλλά και μία επιστροφή ο Ολυμπιακός
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μέχντι Ταρέμι, Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον τιμωρημένο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.
- Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
- Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
- Οι έξι «μάχες» του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη
- Τα…. έβαλε με τον Μπόλντγουιν η σύντροφος του Ναν: «Σε σιχαίνομαι, μικρέ άντρα!» (pic)
- Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς: Ξέσπασμα με ατάκες για πληρωμές Μονακό και Παναθηναϊκό
- Καταγγελία της Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (14/2): Πού θα δείτε το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις