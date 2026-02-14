magazin
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ιδιαίτερη μέρα σήμερα κι εσύ ψήνεσαι για ένταση. Ειδικά αν δε βλέπεις την ανταπόκριση και το feedback που θες. Μεταξύ μας; Ευκαιρία έψαχνες! Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, με το που δεις άτομο που επικοινωνεί με μισόλογα και γενικώς το πράγμα πάει αργά, σήκω και φύγε άμεσα! Θες κάποιον που να σε κοιτάει στα μάτια και να λιώνει, ναι;

DON’TS: Μη βιάζεσαι, γιατί βαριέσαι εύκολα. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, απλά και μόνο επειδή νιώθεις την αδιαφορία να πλανάται στον αέρα γύρω σου. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μην είσαι εγωιστής. Αντιθέτως άσε το πάθος σου να μιλήσει! Μην εστιάζεις στις συγκρούσεις, αλλά στο ερωτικό παιχνίδι, για να περάσεις καλά. Ό,τι κατάλαβες με αυτό!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εσύ για να γιορτάσεις τον έρωτα θες- τι άλλο;- επαφή, σύνδεση κι ουσία. Αλλιώς δεν περνάς καλά! Ας κερδίσει ο καλύτερος σήμερα, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον σταθερό και με πρόθεση να μείνει δίπλα σου τύπο, έτσι; Ίσως δεις με άλλο μάτι κάποιο άτομο που ήδη έχεις στον κύκλο σου. Προτίμησε την ποιότητα και όχι την ποσότητα.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα των ατόμων που λένε όμορφα και μεγάλα λόγια. Ειδικά αν είσαι αδέσμευτος. Αν δεν είσαι, τότε μην εστιάζεις μόνο στην έλξη και στο πάθος, αλλά τσέκαρε αν υπάρχει και αίσθημα ασφάλειας, έτσι; Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου και μην παίρνεις αποστάσεις, αν κάτι δεν πάει ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί σήμερα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα- μέρα που είναι- παίξε με το μυαλό των άλλων, για να πάρεις αυτό που θες. Με θεμιτά μέσα, έτσι; Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, έλκεσαι από άτομα με χιούμορ. Κοινώς από τους λεγόμενους ατακαδόρους. Πρόσεξε, όμως, να είναι αληθινό αυτό που δείχνουν. Παράλληλα, σταμάτα να κοιτάς μόνο την εμφάνιση, γιατί από μόνη της δε λέει τίποτα!

DON’TS: Μην κλείνεσαι και μη λειτουργείς με ταμπού, γιατί χάνεις πολύτιμες ευκαιρίες. If you know, you know. Αν έχεις μόνιμο δεσμό, μην κάνεις τα ίδια και τα ίδια, γιατί το αμόρε έχει αρχίσει και βαριέται! Καλά κι εσύ δεν πας πίσω- είσαι με το ένα πόδι εκτός σχέσης! Μην αμελείς την σωστή επικοινωνία, γιατί μπορεί να επαναφέρει το spark μεταξύ σας.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Έντονα τα συναισθήματα σήμερα. Είναι και η μέρα τέτοια! Πρόσεξέ το αυτό, όμως, γιατί μπορεί να σε κάνει αρκετά ευάλωτο, έτσι; Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, ψάξε άτομα που να σου βγάζουν κάτι το γνώριμο, έτσι ώστε να μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Ωστόσο μείνε μακριά από το οτιδήποτε παλιό, καθώς κι αυτό οικείο είναι, αλλά όχι ωφέλιμο!

DON’TS: Αν έχεις σχέση, θέλεις να νιώσεις την τρυφερότητα, για να πάρεις επιβεβαίωση. Δεκτό! Μην κλειστείς, όμως, στο καβούκι σου, αν δεν το πάρεις αυτό άμεσα, έτσι; Μη διστάσεις να εκφράσεις αυτό που νιώθεις μεν, καθώς έτσι θα πάρει φωτιά το μεταξύ σας. Μην είσαι υπερβολικός ως προς τις απαιτήσεις- προσδοκίες σου δε. Μέτρο χρειάζεται!

Λέων

Λέων

DO’S: Θέλεις να σε ποθούν οι άλλοι και να στο δείχνουν κάθε μέρα, αλλά σήμερα πιο πολύ, σωστά; Αν είσαι ελεύθερος, λοιπόν, λαμβάνεις μπόλικη προσοχή. Άρα απόλαυσέ το! Σκέψου, όμως, μπορεί κάποιο από αυτά τα άτομα να σταθεί πραγματικά δίπλα σου ή είναι καλό μόνο για να σε θαυμάζει, αλλά από απόσταση; Σταμάτα να μπερδεύεσαι!

DON’TS: Αν είσαι σε σχέση, μην απαιτείς συνέχεια το αμόρε να σου δείχνει το πόσο σημαντικός είσαι για αυτό ή να σε βάζει πάντα πάνω από όλα, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τομείς που μπορεί να θέλουν την προσοχή του (δουλειά, οικογένεια κλπ.). Μην αρχίσεις το drama, αν δεν πάρεις αυτό που θέλεις κι έτσι ακριβώς όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βρες τις ισορροπίες ανάμεσα στα θέλω και στην ανάγκη σου για έλεγχο. Αν, ας πούμε, είσαι ελεύθερος, θέλεις πολύ να βρεις κάτι μεν, φοβάσαι να αφεθείς, γιατί ξέρεις ότι θα χάσεις τον έλεγχο, δε. Πώς θα γίνει όμως;! Σταμάτα να υπεραναλύεις τα πάντα, γιατί «σκοτώνεις» τον αυθορμητισμό! Άσε τα συναισθήματα να σε κατακλύσουν επιτέλους!

DON’TS: Μην καίγεσαι εξαρχής να μάθεις πού πάει και πού βαδίζει το ερωτικό, γιατί και δε θα μάθεις, αλλά και δε θα πιστέψεις ό,τι κι αν ακούσεις. Άρα ποιο το νόημα να γίνεις πιεστικός; Είναι μέρα που δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στα όσα δείχνεις, καθώς μπορείς να πεις και κάποια πράγματα φωναχτά, ξέρεις! Μπορεί το ταίρι σου να το έχει ανάγκη

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ωραία μέρα η σημερινή, έτσι; Φρόντισε, λοιπόν, να την χαρείς. Άρα περιόρισε τον οποιονδήποτε δίνει κάτι ρομαντικό μεν, είναι επιφανειακός δε. Πάντως όλο και κάποιος θα υπάρξει για τον οποίο θα νιώσεις έντονη έλξη, αρκεί να τον αφήσεις να συνδεθεί μαζί σου, έτσι; Άκου το ένστικτό σου, για να δεις με ποιον υπάρχει περισσότερη χημεία.

DON’TS: Μην επενδύεις πάνω στο φαίνεσθαι και μόνο, γιατί χάνεται ολόκληρη η ουσία. Μην κλείνεις το στόμα, αν κάτι σε ενοχλεί, φοβούμενος μη τυχόν και χαλάσεις το κλίμα. Να ξέρεις πως αν θέλεις να αποκτήσεις οικειότητα με κάποιον, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Τώρα σε έπιασαν οι ντροπές, ας πούμε! Μην χαώνεσαι από το ίδιο σου το πάθος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Για μέρες σαν την σημερινή ζεις και γι’ αυτό το πάθος είναι στα κόκκινα! Αν είσαι ελεύθερος, ίσως νιώσεις βαθιά έλξη για κάποιον. Προσπάθησε να μάθεις κάτι για το άτομο αυτό ή να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση. Κωλώνεις; Είσαι φύσει πολύ ερωτικός, οπότε δεν χρειάζεται. Αρκεί να αφήσεις τα αρνητικά σενάρια στην άκρη. Τι τα θες μωρέ κι εσύ;

DON’TS: Μην παρασυρθείς από την τάση σου για μυστήριο, γιατί η πραγματικότητα μπορεί να απέχει. Αν δεν είσαι ελεύθερος, μην χάσεις το παιχνίδι λόγω κτητικότητας, γιατί μπορείς να περάσεις πολύ ωραία με το αμόρε. Μην επιμένεις να θες να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο, γιατί και γίνεσαι σπαστικός και δεν ευνοείς την σύνδεση με το ταίρι σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Τι κι αν είναι του Αγίου Βαλεντίνου; Εσύ το χαβά σου! Θες να γκομενίσεις- δεν λέω- αλλά θες να είναι ξεπέτα. Μη και σου μπαστακωθεί κι αύριο, έτσι; Ήμαρτον! Αν είσαι ελεύθερος, θα σου πω να φλερτάρεις. Θα σου πω, όμως, να περιορίσεις τις αρνητικές σκέψεις που σκάνε μύτη με το που δεις ότι σοβαρεύει η φάση! Ξανά λέω- ήμαρτον!

DON’TS: Μη βαφτίζεις ως περιορισμό τον φόβο σου για την παραπάνω δέσμευση. Να λέμε τα σύκα, σύκα και την σκάφη, σκάφη, σωστά; Από την άλλη, αν έχεις ήδη σχέση, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι κοινό με το αμόρε, για να ανανεωθείτε. Πρέπει να αναζωπυρώσεις τη μεταξύ σας φλόγα. Μην περιμένεις τα πάντα από τους άλλους! Φτάνει πια!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εγώ ξέρω πως θες να φέρεις την σταθερότητα και την αφοσίωση στη ζωή σου κι ας λες πως δήθεν δεν σε ακουμπάει η σημερινή μέρα. Ξέρω, επίσης, πως λες ψέματα! Αν είσαι ελεύθερος, μείνε μακριά από ανούσια παιχνίδια και φλερτ μεν. Προσπάθησε να βρεις κάποιον που έχει ξεκάθαρες και σοβαρές προθέσεις δε. Πες «ναι» στις εκπλήξεις.

DON’TS: Αν βρίσκεσαι σε έναν μόνιμο δεσμό, τότε θα σου πω να μη χαλάς το κέφι και το δικό σου και του αμόρε με την ανάγκη σου να ελέγχεις τα πάντα. Μην αρνείσαι να δείξεις την πιο ευαίσθητη πλευρά σου. Μπορείς, ας πούμε, να εκφράσεις την αγάπη σου με άμεσο και πρακτικό τρόπο. Βρες εσύ ποιος είναι αυτός! Μη φοβάσαι να εκτεθείς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Για σένα η σημερινή μέρα δεν διαφέρει και πολύ από μία τυπική μέρα της εβδομάδας, καθώς θέλεις να νιώσεις έλξη μεν, χρειάζεσαι και άπλετο, προσωπικό χώρο δε. Κλασσικά, εικονογραφημένα δηλαδή! Τα διαφορετικά και ανατρεπτικά άτομα σου τραβάνε την προσοχή, αλλά πριν δεσμευτείς, σκέψου το καλά. Κρίμα είναι να την κάνεις αύριο!

DON’TS: Μην συμπεριφέρεσαι με ψυχρό κι απότομο τρόπο, γιατί αυτό μεταφράζεται ως αδιαφορία και δημιουργούνται καυγάδες. Ειδικά αν είσαι δεσμευμένος. Μην απαιτείς από το ταίρι σου να σε καταλαβαίνει διαρκώς. Ειδικά αν δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο για αυτό! Το να λες απλά, ας πούμε, ότι θέλεις, δεν αρκεί ξέρεις, καθώς πρέπει και να το αποδείξεις!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άσε την φαντασία και τον ρομαντισμό σου να ξεχυθούν ελεύθερα και γιατί το σηκώνει η μέρα, αλλά και γιατί έτσι θα περάσεις πολύ καλά! Μάθε να εκφράζεσαι καθαρά, για να περάσουν οι σχέσεις σου στο επόμενο επίπεδο. Αν είσαι δεσμευμένος, ευνοείται τόσο η βαθιά συναισθηματική σύνδεση, όσο και η σωματική. If you know, what I mean!

DON’TS: Αν είσαι ελεύθερος, μην παρασυρθείς από το συναίσθημα ή από το vibe που παίρνεις από μια γνωριμία ότι και καλά είναι μοιραία και καρμική. Μπορεί να είναι, αλλά αν δεν είναι; Κρίμα δεν είναι να απογοητευτείς αργότερα, απλά και μόνο επειδή δεν το είχες εξετάσει ρεαλιστικά το πράγμα; Μην περιμένεις από κανένα να σε καταλάβει, αν δε μιλήσεις!

