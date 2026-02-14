DO’S: Θέλεις να σε ποθούν οι άλλοι και να στο δείχνουν κάθε μέρα, αλλά σήμερα πιο πολύ, σωστά; Αν είσαι ελεύθερος, λοιπόν, λαμβάνεις μπόλικη προσοχή. Άρα απόλαυσέ το! Σκέψου, όμως, μπορεί κάποιο από αυτά τα άτομα να σταθεί πραγματικά δίπλα σου ή είναι καλό μόνο για να σε θαυμάζει, αλλά από απόσταση; Σταμάτα να μπερδεύεσαι!

DON’TS: Αν είσαι σε σχέση, μην απαιτείς συνέχεια το αμόρε να σου δείχνει το πόσο σημαντικός είσαι για αυτό ή να σε βάζει πάντα πάνω από όλα, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τομείς που μπορεί να θέλουν την προσοχή του (δουλειά, οικογένεια κλπ.). Μην αρχίσεις το drama, αν δεν πάρεις αυτό που θέλεις κι έτσι ακριβώς όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου.