Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 14:39
Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Διεθνής Οικονομία 14 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Οι ηγέτες του ταξιδιωτικού κλάδου ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) να πει σε όλες τις συνοριακές αρχές να σταματήσουν το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) εάν χρειαστεί, καθώς οι φόβοι αυξάνονται ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν για πλήγμα στον τουρισμό.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει για μια δυνητικά «καταστροφική» εμπειρία για τους επιβάτες και τεράστιες ουρές, εκτός εάν χαλαρώσουν οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι για τους ξένους επισκέπτες.

Οι περισσότεροι Βρετανοί παραθεριστές στην Ευρώπη θα πρέπει να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν, με τις βρετανικές εταιρείες να έχουν αναφέρει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων από την έναρξη του προγράμματος – και στην Ελλάδα – τον περασμένο Οκτώβριο.

Ουρές χιλιομέτρων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η κλιμακωτή εκκίνηση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, παρά τις εντολές στους συνοριακούς αξιωματικούς να χαλαρώσουν τις απαιτήσεις. Επί του παρόντος, τα κράτη χρειάζονται εγγραφή μόνο για ένα ελάχιστο 35% των ταξιδιωτών, αλλά θεωρητικά όλοι οι επιβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή στο σύστημα EES από τις 10 Απριλίου του 2026.

Οι συνοριακές αρχές, πάντως, επιτρέπεται να μειώσουν τον αριθμό ή την έκταση των ελέγχων – ή ακόμα και να σταματήσουν το σύστημα – για να αποφύγουν σημαντικές διακοπές και μεγάλες ουρές.

Πολλές συνοριακές διελεύσεις στην ΕΕ είχαν προετοιμαστεί και είχαν έτοιμη την υποδομή EES πολύ πριν από την εφαρμογή της τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, οι περισσότεροι επισκέπτες στις 29 χώρες που εισάγουν το EES πιθανότατα θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον συνοριακό έλεγχο κατά την προσγείωση στα αεροδρόμια.

Πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις

Ο εμπορικός οργανισμός Airports Council International (ACI) ανέφερε ότι το σύστημα προκαλούσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών, με τα αεροδρόμια της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μεταξύ εκείνων που επλήγησαν περισσότερο.

«Η χρόνια υποστελέχωση όλων των συνοριοφυλάκων ήταν ένα πρόβλημα στο παρελθόν – και η ανάπτυξη του EES το κάνει χειρότερο. Βλέπουμε τακτικά, με μόνο έως και 35% των ατόμων που εισέρχονται στη Σένγκεν να είναι εγγεγραμμένοι, ουρές έως και δύο ωρών. Δεν είναι βιώσιμο και φοβόμαστε ότι θα χειροτερέψει», δήλωσε στον Guardian ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής του ACI Europe.

Και τόνισε πως ανησυχεί «ιδιαίτερα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν έχουμε διπλάσια κίνηση. Θα μπορούσαμε να δούμε ουρές έως και πέντε ωρών, και αυτό μας κάνει πολύ νευρικούς: δημιουργεί μια καταστροφική εμπειρία επιβατών και κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς και πιθανές χαμένες πτήσεις ανταπόκρισης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πιθανή παράταξη για να «γλιτώσουν» το καλοκαίρι

Η βρετανική ταξιδιωτική ένωση Abta προέτρεψε την ΕΕ να διασφαλίσει πως όλα τα κράτη μέλη και οι συνοριακές αρχές έχουν πει στο επιτόπιο προσωπικό να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για να αποφύγει μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Abta, Mark Tanzer, απέστειλε επιστολή στον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγνους Μπρούνερ, ζητώντας του να διατηρήσει το σύστημα υπό έλεγχο και να πιέσει για πρόσθετους υπαλλήλους τις πιο πολυσύχναστες ώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι τα έκτακτα μέτρα θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 90 ημέρες από την προθεσμία του Απριλίου, υπονοώντας μια πιθανή περαιτέρω παράταση έξι εβδομάδων για να καλύψει το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, οι ουρές στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας είχαν φτάσει τις επτά ώρες λίγο πριν το νέο έτος, με αποτέλεσμα οι πορτογαλικές αρχές να αναστείλουν το σύστημα. Πολλά περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης για το EES δεν λειτουργούσαν αξιόπιστα, ενώ κανένα κρατικό μπαρ της Σουηδίας δεν είχε επιτρέψει τη χρήση μιας εφαρμογής που να δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να προεγγράφουν λεπτομέρειες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Eurotunnel δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση του EES για επιβάτες πούλμαν και οδηγούς φορτηγών ομαλά και πως ήταν «πλήρως προετοιμασμένη», αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την εγγραφή τουριστικών οχημάτων, εν αναμονή ημερομηνίας από τις γαλλικές αρχές.

Η Eurostar, η οποία έχει επενδύσει πολλά σε νέα περίπτερα στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου, δεν τα έχει ακόμη ενεργοποιήσει. Ανέφερε ότι οι έλεγχοι EES ολοκληρώνονταν χειροκίνητα από συνοριακούς αξιωματικούς και πως θα εισαγάγει διαδικασία με βάση το περίπτερο, μόλις καθοριστούν το λογισμικό και οι ημερομηνίες από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
