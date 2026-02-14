Οι ηγέτες του ταξιδιωτικού κλάδου ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) να πει σε όλες τις συνοριακές αρχές να σταματήσουν το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) εάν χρειαστεί, καθώς οι φόβοι αυξάνονται ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν για πλήγμα στον τουρισμό.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει για μια δυνητικά «καταστροφική» εμπειρία για τους επιβάτες και τεράστιες ουρές, εκτός εάν χαλαρώσουν οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι για τους ξένους επισκέπτες.

Οι περισσότεροι Βρετανοί παραθεριστές στην Ευρώπη θα πρέπει να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν, με τις βρετανικές εταιρείες να έχουν αναφέρει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων από την έναρξη του προγράμματος – και στην Ελλάδα – τον περασμένο Οκτώβριο.

Ουρές χιλιομέτρων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η κλιμακωτή εκκίνηση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, παρά τις εντολές στους συνοριακούς αξιωματικούς να χαλαρώσουν τις απαιτήσεις. Επί του παρόντος, τα κράτη χρειάζονται εγγραφή μόνο για ένα ελάχιστο 35% των ταξιδιωτών, αλλά θεωρητικά όλοι οι επιβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή στο σύστημα EES από τις 10 Απριλίου του 2026.

Οι συνοριακές αρχές, πάντως, επιτρέπεται να μειώσουν τον αριθμό ή την έκταση των ελέγχων – ή ακόμα και να σταματήσουν το σύστημα – για να αποφύγουν σημαντικές διακοπές και μεγάλες ουρές.

Πολλές συνοριακές διελεύσεις στην ΕΕ είχαν προετοιμαστεί και είχαν έτοιμη την υποδομή EES πολύ πριν από την εφαρμογή της τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, οι περισσότεροι επισκέπτες στις 29 χώρες που εισάγουν το EES πιθανότατα θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον συνοριακό έλεγχο κατά την προσγείωση στα αεροδρόμια.

Πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις

Ο εμπορικός οργανισμός Airports Council International (ACI) ανέφερε ότι το σύστημα προκαλούσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών, με τα αεροδρόμια της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μεταξύ εκείνων που επλήγησαν περισσότερο.

«Η χρόνια υποστελέχωση όλων των συνοριοφυλάκων ήταν ένα πρόβλημα στο παρελθόν – και η ανάπτυξη του EES το κάνει χειρότερο. Βλέπουμε τακτικά, με μόνο έως και 35% των ατόμων που εισέρχονται στη Σένγκεν να είναι εγγεγραμμένοι, ουρές έως και δύο ωρών. Δεν είναι βιώσιμο και φοβόμαστε ότι θα χειροτερέψει», δήλωσε στον Guardian ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής του ACI Europe.

Και τόνισε πως ανησυχεί «ιδιαίτερα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν έχουμε διπλάσια κίνηση. Θα μπορούσαμε να δούμε ουρές έως και πέντε ωρών, και αυτό μας κάνει πολύ νευρικούς: δημιουργεί μια καταστροφική εμπειρία επιβατών και κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς και πιθανές χαμένες πτήσεις ανταπόκρισης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πιθανή παράταξη για να «γλιτώσουν» το καλοκαίρι

Η βρετανική ταξιδιωτική ένωση Abta προέτρεψε την ΕΕ να διασφαλίσει πως όλα τα κράτη μέλη και οι συνοριακές αρχές έχουν πει στο επιτόπιο προσωπικό να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για να αποφύγει μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Abta, Mark Tanzer, απέστειλε επιστολή στον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγνους Μπρούνερ, ζητώντας του να διατηρήσει το σύστημα υπό έλεγχο και να πιέσει για πρόσθετους υπαλλήλους τις πιο πολυσύχναστες ώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι τα έκτακτα μέτρα θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 90 ημέρες από την προθεσμία του Απριλίου, υπονοώντας μια πιθανή περαιτέρω παράταση έξι εβδομάδων για να καλύψει το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, οι ουρές στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας είχαν φτάσει τις επτά ώρες λίγο πριν το νέο έτος, με αποτέλεσμα οι πορτογαλικές αρχές να αναστείλουν το σύστημα. Πολλά περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης για το EES δεν λειτουργούσαν αξιόπιστα, ενώ κανένα κρατικό μπαρ της Σουηδίας δεν είχε επιτρέψει τη χρήση μιας εφαρμογής που να δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να προεγγράφουν λεπτομέρειες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Eurotunnel δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση του EES για επιβάτες πούλμαν και οδηγούς φορτηγών ομαλά και πως ήταν «πλήρως προετοιμασμένη», αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την εγγραφή τουριστικών οχημάτων, εν αναμονή ημερομηνίας από τις γαλλικές αρχές.

Η Eurostar, η οποία έχει επενδύσει πολλά σε νέα περίπτερα στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου, δεν τα έχει ακόμη ενεργοποιήσει. Ανέφερε ότι οι έλεγχοι EES ολοκληρώνονταν χειροκίνητα από συνοριακούς αξιωματικούς και πως θα εισαγάγει διαδικασία με βάση το περίπτερο, μόλις καθοριστούν το λογισμικό και οι ημερομηνίες από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.