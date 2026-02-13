Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν σημειώθηκε εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας
Ειδικότερα, το όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, γύρω στις στις 3:00 σήμερα τα ξημερώματα.
Στη συνέχεια το αυτοκίνητο τούμπαρε, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, αναφέρει το thesstival.gr.
Από το σοβαρό τροχαίο ανασύρθηκε τραυματισμένο ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
