ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Επιβάτης τραβάει βίντεο τον οδηγό που παίζει με το κινητό του – Τον απέλυσαν [βίντεο]
Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι ο οδηγός ήταν «κολλημένος» στο κινητό του και οδηγούσε επικίνδυνα.
Απολύθηκε οδηγός, που πιάστηκε πριν από λίγες μέρες να παίζει με το κινητό του την ώρα που οδηγούσε, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οδηγός, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κουφάλια για τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, το απόγευμα της 4ης Φεβρουαρίου, ήταν «κολλημένος» στο κινητό του και φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα.
Επιβάτης κατέγραψε μάλιστα εκείνη την ώρα τον οδηγό στο video, που μπορείτε να δείτε:
Φωτογραφία: Αρχείου.
