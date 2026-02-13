Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 13.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά σου, αν θέλεις κάποτε να γίνεις λίγο πιο αποδοτικός, έτσι; Επειδή, όμως, εσυ είσαι λίγο άπληστος και θέλεις να ανέβεις και κάνα σκαλί, σου προτείνω να βρεις τρόπους να φανείς και γενικώς, αλλά και λίγο πιο επαγγελματίας ειδικώς. Επίσης θέλεις να δεις αποτελέσματα, άρα σταμάτα να κινείσαι τόσο χαλαρά!
DON’TS: Μη γίνεις απότομος, αν αντιληφθείς ότι ορισμένοι δεν κινούνται με τόση σοβαρότητα όση θα ήθελες. Μην έρθεις σε σύγκρουση με κανέναν και ειδικά όχι με ανώτερους, στη δουλειά. Δεν πρέπει να αφήσεις την εικόνα σου να χαλάσει. Γι’ αυτό. Στα οικονομικά, μην πάρεις αποφάσεις, ενώ είσαι υπό πίεση ή υπό ένταση. Μη γίνεσαι πιεστικός.
Ταύρος
DO’S: Έχεις την Σελήνη σύμμαχο, άρα προχωρά μπροστά. Υπάρχει ρεαλισμός, υπάρχει και καθαρή σκέψη. Εύγε, Ταύρε! Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, σου λέω πως μπορείς να καταστρώσεις κάποια πιο μακροπρόθεσμα πλάνα σήμερα. Κάντο τώρα που μπορείς! Μάλιστα μπορείς να θέσεις και νέους στόχους, αρκεί να είναι ρεαλιστικοί και με προοπτική.
DON’TS: Μην εστιάζεις στα λόγια και στις κούφιες υποσχέσεις, καθώς δεν έχουν να πουν τίποτα μπροστά στις όμορφες πράξεις. Αυτό ισχύει και για την πλευρά σου, αλλά και για την πλευρά των απέναντι. Μην κωλώσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Πρέπει, όμως, να είσαι σοβαρός. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα, όσο μικρά κι αν φαίνονται.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα προτείνω να στραφείς πιο προς τα μέσα. Άλλωστε αυτό σου υποδεικνύει και η Σελήνη. Ξεσκόνισε τα οικονομικά σου, ειδικά αν αυτά σχετίζονται με τρίτους. Κόψε τα έξοδα. Κλείσε τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες που έχεις για να σταματήσουν να σε ζαλίζουν! Πάρε αποστάσεις – έστω συναισθηματικά – για να καθαρίσει το μυαλό σου.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε επιφανειακές συζητήσεις, καθώς αυτό που αναζητάς περισσότερο από κάθε τι είναι η ουσία των πραγμάτων. Στα οικονομικά, δεν πρέπει να είσαι παρορμητικός. Αλίμονο! Μην αναλώνεσαι εσύ ο ίδιος και μη χαλάς και την ενέργειά σου μαζί σε ανούσια ή και σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Παίζουν και πολλές αποκαλύψεις!
Καρκίνος
DO’S: Περίεργο το μουντ της σημερινής ημέρας, καθώς νιώθεις πως βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους. Άρα το πιο πιθανό είναι να αποφασίσεις να εστιάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου εκεί, έτσι; Πρέπει να είσαι ώριμος γενικώς. Βάλε σε πρόγραμμα τις υποχρεώσεις σου.
DON’TS: Μην τα βάζεις με όσους φαίνονται ψυχροί και απαιτητικοί, γιατί το μόνο που θέλουν από εσένα είναι μια ξεκάθαρη στάση κι αντιμετώπιση, ναι; Μην αντιδράς με βάση το συναίσθημα, αλλά με βάση την πρακτικότητα. Μην παίρνεις προσωπικά τα σχόλια που ακούς, καθώς δεν είναι όλα επιθετικά και κατά σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου.
Λέων
DO’S: Φρόντισε σήμερα να μπεις σε πρόγραμμα. Αρκετά με το σουλατσάρισμα, δε νομίζεις; Εξέτασε, λοιπόν, ξανά υποχρεώσεις, προθεσμίες ή και λεπτομέρειες, μη τυχόν και βγεις εκτός. Θέλεις να εκτεθείς; Δε νομίζω! Σταμάτα να αγνοείς γενικώς το οτιδήποτε είναι σημαντικό, γιατί δεν επιδιορθώνονται όλα! Οργανώσου για να μείνεις ικανοποιημένος.
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που υπάρχει να σε χαώσει ή να σε απογοητεύσει. Μην αγνοείς το ότι το σώμα σου ζητά ξεκούραση, γιατί το έχεις φτάσει στα όριά του. Ναι, χαλάρωσε, όμως! Μην είσαι παρορμητικός, στα οικονομικά, ειδικά αν σε ενδιαφέρει να κάνεις νέα ανοιίγματα. Δεν λέω να μην διεκδικείς όσα θες. Λέω να μην είσαι υπερβολικός.
Παρθένος
DO’S: Ευνοϊκή η Σελήνη για σένα. Γιατί; Γιατί σε ωθεί να οργανωθείς, να γίνεις πιο πειθαρχημένος και να βάλεις στόχους. Το καλύτερό σου δηλαδή. Αξιοποίησε το καθαρό μυαλό σου, για να μπορέσεις να οργανώσεις σωστά τα επόμενα βήματά σου. Στα επαγγελματικά, κάνε αυτό που πρέπει κι άσε τα πολλά λόγια. Αν θες να είσαι αποτελεσματικός αυτό.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην λειτουργείς ψυχρά ή απόμακρα. Ωστόσο μην εκφραστείς γρήγορα, καθώς πρέπει πρώτα να το αναλύσεις μέσα σου. Εδώ υπάρχει κάποια παγίδα, καθώς το θέμα δεν είναι να τα κρατήσεις κι όλα μέσα σου, έτσι; Απλά μην ξεφύγεις. Αυτό. Γενικώς, δηλαδή, δεν σε συμφέρει να γίνεις υπερβολικός. Δεν το θέλει κανείς αυτό.
Ζυγός
DO’S: Ασχολήσου με θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, προκειμένου να τα λύσεις και να νιώσεις πιο ασφαλής. Αυτό επιτάσσει κι επιστροφή στη βάση σου, έτσι; Ίσως και στην οικογένεια. Μιας και που νιώθεις λίγο πιο επιφυλακτικός, γιατί δεν κλείνεσαι λίγο πιο στον εαυτό σου; Άσε τα κοινωνικά πάρε- δώσε για μια άλλη στιγμή. Βάλε όρια όπου πρέπει.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη θυσιάζεις την σοβαρότητα για χατίρι της διπλωματίας. Κοινώς μη γελοιοποιείσαι. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην πάρεις κατάκαρδα κάποια περίεργη ή ψυχρή συμπεριφορά που ίσως δεις από κάποιον δικό σου άνθρωπο. Δεν είναι όλοι κι όλα εναντίον σου! Μην παρεξηγείσαι με το παραμικρό, γιατί δείχνεις ανώριμος.
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε στο να βελτιώσεις τον τρόπο σκέψης σου. Πρέπει να κάνεις πιο στρατηγικό το mindset σου. Παρατήρησε τα πάντα, αλλά μίλησε μόνο αν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις. Πάρε μέρος στις κατάλληλες συζητήσεις, για να έχεις τα αποτελέσματα που θες. Κλείσε κάποιο ραντεβού, γιατί μπορεί να ευνοήσει το κλείσιμο μιας νέας συμφωνίας.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη δείχνεις απόμακρος. Καλά ούτε και ψυχρός πρέπει, αλλά αυτό δεν το σχολιάζω! Γιατί δεν προσπαθείς να εκφραστείς πιο ανοιχτά; Δεν καταλαβαίνω! Μη διστάσεις να κάνεις έναν εποικοδομητικό διάλογο με κάποιον κοντινό σου άνθρωπο ή συνάδελφο, αν δεις ότι υπάρχει ένταση. Μην σκέφτεσαι μόνο το τώρα. Δες λίγο πιο μακριά!
Τοξότης
DO’S: Σήμερα προτείνω να ασχοληθείς με θέματα που να είναι πρακτικά. Κοινώς σταμάτα να πετάς στα σύννεφα και να ασχολείσαι με οτιδήποτε το ιδεατό. Ασχολήσου με τα οικονομικά μεν, τις αξίες και την αυτοεκτίμησή σου δε. Λίγο κι απ’ όλα, με λίγα λόγια! Τι να κάνουμε; Είναι πολλά αυτά που πρέπει να βάλεις σε σωστά σειρά. Κάνε μικρά βήματα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να απαιτήσεις αυτά που δικαιούσαι, καθώς είναι χαζό το να δουλεύεις πολύ και να πληρώνεσαι λίγο, σωστά; Ίσως υπάρξουν συζητήσεις και για τις ευθύνες σου. Μην πτοηθείς. Πες αυτό που θέλεις! Μην είσαι υπερβολικός ή και απαιτητικός. Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Μην χάνεις το μέτρο!
Αιγόκερως
DO’S: Σελήνη! Πού; Στο ζώδιό σου! Άρα προτείνω να τα εξετάσεις όλα προσεκτικά, γιατί είναι πολλά αυτά που περνούν από τα χέρια σου σήμερα. Πρέπει και να είσαι ξεκάθαρος, αλλά και να πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου, ώστε να επαναφέρεις την σταθερότητα, την ηρεμία και την ασφάλεια στη ζωή σου. Δες την εικόνα και τους στόχους σου.
DON’TS: Μην είσαι ακραία απόλυτος ή ακόμα και ψυχρός με τα άτομα που δεν είναι και τόσο συνεπή. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις εσύ. Από την άλλη, μην αναλάβεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν. Μην εστιάζεις μόνο στη λογική δε. Παράλληλα, μην κωλώσεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις που έχουν μέλλον και διάρκεια.
Υδροχόος
DO’S: Αποφάσισε πως σήμερα πρέπει και να κινηθείς πιο παρασκηνιακά, αλλά και να στραφείς πιο προς τα μέσα σου. Στρέψε τους προβολείς κάπου αλλού, γιατί εσύ πρέπει να πάρεις μια ανάσα. Οργάνωσε σωστά τα πάντα και μετά ανακοίνωσέ τα. Στα επαγγελματικά, κάνε τη δουλειά σου μεν, εντελώς αθόρυβα δε. Έχεις ανάγκη από χώρο και χρόνο.
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση να σε οδηγήσει στο να αποστασιοποιηθείς από όλους κι από όλα. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε καυγάδες. Ακόμα κι αν είναι παρασκηνιακοί, εξακολουθούν να είναι προβληματικοί, σωστά; Μην πάρεις ρίσκα, γιατί η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Μην είσαι απροετοίμαστος γενικώς.
Ιχθύες
DO’S: Δώσε βάση και στον κοινωνικό σου περίγυρο, αλλά και στους στόχους σου. Διαχώρισε τα άτομα που υπάρχουν γύρω σου ανάμεσα σε αυτά που είναι πραγματικά δίπλα σου και σε αυτά που είναι τυπικά κοντά σου ή απλά γιατί έχουν κάτι να κερδίσουν. Ειδικά, αν αντιληφθείς, ότι ορισμένοι δεν σε στηρίζουν καν, τότε πάρε αποστάσεις άμεσα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην πεις «όχι» στις ομαδικές δράσεις, γιατί μπορούν να σε ξελασπώσουν σήμερα. Μη διστάσεις να κάνεις το πρώτο βήμα όσον αφορά τη διεκδίκηση των στόχων σου. Μην αφήνεις τα ερωτικά σου ή και τις ευαισθησίες σου να σου αποσπούν την προσοχή από το οτιδήποτε θέλεις να πετύχεις. Πώς θα γίνει αλλιώς;
