Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 13.02.2026]

DO’S: Σελήνη! Πού; Στο ζώδιό σου! Άρα προτείνω να τα εξετάσεις όλα προσεκτικά, γιατί είναι πολλά αυτά που περνούν από τα χέρια σου σήμερα. Πρέπει και να είσαι ξεκάθαρος, αλλά και να πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου, ώστε να επαναφέρεις την σταθερότητα, την ηρεμία και την ασφάλεια στη ζωή σου. Δες την εικόνα και τους στόχους σου.

DON’TS: Μην είσαι ακραία απόλυτος ή ακόμα και ψυχρός με τα άτομα που δεν είναι και τόσο συνεπή. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις εσύ. Από την άλλη, μην αναλάβεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν. Μην εστιάζεις μόνο στη λογική δε. Παράλληλα, μην κωλώσεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις που έχουν μέλλον και διάρκεια.