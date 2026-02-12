Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος απολογήθηκε την Τετάρτη (11/2) στην ΕΠΟ, για όσα είχε δηλώσει μετά το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια και προχώρησε σε προκλητικές τοποθετήσεις, φέρνοντας την αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μετά τα όσα έκανε στο ντέρμπι και το «ντου» στον Ολλανδό διαιτητή Μάκελι, διέρρευσε στον Τύπο την απολογία του στην ΕΠΟ και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχωράει σε καταγγελία «για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια».
Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει πως ταυτόχρονα αναμένεται να «υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός, σε στελέχη και τον προπονητή του Ολυμπιακού».
Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ισόπαλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκανε «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή Μάκελι, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στους ανθρώπους των Πειραιωτών και έκανε και δηλώσεις για τις οποίες ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη.
