Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Αρχίζει να μαζεύει ποινές ο Μάριος Ηλιόπουλος για όσα έκανε μετά την λήξη του ματς της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακού και ειδικότερα για την έξαλλη συμπεριφορά του κατά του Ολλανδού του αγώνα διαιτητή Ντάνι Μακέλι.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία, για την Παρασκευή 6/2 (09:30), από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League. Σε απολογία κλήθηκε και η ΠΑΕ AEK.

Παράλληλα, ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας της ΕΠΟ Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη σε βάρος των: 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1.

Όσον αφορά στο κατηγορητήριο του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, με βάση το άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα ο Μάριος Ηλιόπουλος κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου «στον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια και το γήπεδο από 2 έως 6 μήνες» και με πρόστιμο, όπως και η ΠΑΕ μόνο με πρόστιμο.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει κληθεί και με βάση το άρθρο 15, με την παράγραφο 5 που έχει τίτλο «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα» και προβλέπει «ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον», αν και δεν έχουν βάλει αυτή την διάταξη 5 της προαναφερόμενης παραγράφου στο κατηγορητήριο. Πάντως, ότι ο κ. Ηλιόπουλος παραπέμπεται με δυο άρθρα σημαίνει ότι απειλείται με βαριές καμπάνες.

Αναλυτικά:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): «Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Άρθρο 11 Ποινές αξιωματούχων ομάδας (αγωνιστικού χώρου)

3. Οι λοιποί αξιωματούχοι της ομάδας με δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο που αναγράφονται στο Φ.Α. ή ανήκουν στα πρόσωπα που συνδέονται με την ομάδα και έχουν λάβει επίσημη διαπίστευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, αν διαπράξουν τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α (Ι), β, γ και στ της [18] παρ. 1 και της παρ. 5 ε΄ τιμωρούνται με χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και ποινή αποκλεισμού αντίστοιχων αγωνιστικών ημερών, που προβλέπεται στις ανωτέρω περιπτώσεις για τους ποδοσφαιριστές.

4. Αξιωματούχος ομάδος εγγεγραμμένος στο Φ.Α. ή διαπιστευμένος- σύμφωνα την ανωτέρω παράγραφο- με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, που δεν ανήκει στο προπονητικό τιμ, ο οποίος εισέρχεται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο/τερέν για να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή του αγώνα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από (1) έως τρεις (3) μήνες και χρηματική ποινή από τρεις (3.000) έως δέκα (10.000) χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση δε, που εξυβρίσει ή προπηλακίσει διαιτητή ή βοηθούς διαιτητή, εισερχόμενος στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, ή ακολουθώντας αυτούς κατά την έξοδό τους προς τα αποδυτήρια στην διακοπή του ημιχρόνου ή το τέλος του αγώνα, τιμωρείται με απαγόρευσή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια και το γήπεδο από 2 έως 6 μήνες και χρηματική ποινή από πέντε (5.000) έως σαράντα (40.000) χιλιάδες ευρώ, ενώ η ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται ο αξιωματούχος και στις δύο (2) περιπτώσεις, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.