Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Με ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο 3.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος για το επεισόδιο που είχε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη λήξη του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης απαλλάχθηκε για όσα είπε στον διαιτητή του αγώνα Ντάνι Μάκελι.

Σημειώνεται ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος θα μπορέσει να βρεθεί κανονικά στο προσεχές ματς της ομάδας του στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό, αφού η ποινή αφορά σε παρουσία σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια κι όχι στις εξέδρες.

Επιπλέον, η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. , για άναμμα πυρσών, χρήση λέιζερ, δύο υβριστικά συνθήματα και 17 ρίψεις μπουκαλιών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση από το πειθαρχικό όργανο της Super League:

«-ΠΑΕ ΑΕΚ

-Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ:

α) Τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

β) Τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τη 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

γ) Τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

δ) Τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή ποσού είκοσι ενός χιλιάδων (21.000,00) ευρώ.

Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(Αγώνας της 1-2-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)»