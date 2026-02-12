Μετά από τον πολύμηνο αγώνα που έδωσαν οι αγρότες, απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, βάζουν μπροστά τις μηχανές και ετοιμάζουν «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αγρότες από όλη τη χώρα θα μεταβούν στο Σύνταγμα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτίθενται να παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως το Σάββατο

Ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που θέτουν εν αμφιβόλω την επιβίωση του πρωτογενή τομέα παραγωγής απευθύνουν ευρύ κάλεσμα στο λαό να βρεθεί στο πλευρό τους με το ραντεβού στο Σύνταγμα να έχει οριστεί στις 16.00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία, ώρες νωρίτερα, αναμένεται να εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η οδός Πανεπιστημίου, οι δρόμοι στην πλατεία Καραϊσκάκη καθώς και η Λ. Αμαλίας αναμένεται να απασχολήσουν την ΕΛ.ΑΣ.

Αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα, με κάθε μέσο, θα ξεκινήσουν την «κάθοδο» στην πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί. Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν, στην πλειοψηφία τους, φορτωμένα σε φορτηγά με σημείο συνάντησης τις Αφίδνες. Εκεί, νωρίς το μεσημέρι θα ξεφορτώσουν και θα κινηθούν συντεταγμένα με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Θα υπάρξουν και παραγωγοί, από κοντινές περιοχές στην Αττική, που έρθουν με τα τρακτέρ τους χωρίς να τα φορτώσουν σε φορτηγά. Συνολικά περίπου 100 τρακτέρ θα κάνουν «απόβαση» στην πρωτεύουσα.

Το «στοίχημα» της αστυνομίας είναι να μην διαταραχθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων με τα τρακτέρ να αναμένεται να κινηθούν προς το Σύνταγμα μέσω Κηφισού, στη δεξιά λωρίδα. Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια. Από εκεί, μαζί με το συγκεντρωμένο πλήθος, θα μετακινηθούν στην πλατεία Συντάγματος.

«Ερχόμαστε στην Αθήνα και θέλουμε τον λαό της μαζί»

H απόφαση πάρθηκε συλλογικά με εκπροσώπους από 48 μπλόκα να δίνουν το «παρών» στη πανελλαδική σύσκεψη (04/02) στη Νίκαια της Λάρισας και άλλους τέσσερις να συμμετέχουν διαδικτυακά. Συμφώνησαν παμψηφεί και τα 54 μπλόκα, με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε (ΣΚΑΪ) πρόσφατα ότι η κινητοποίηση στην Αθήνα αποτελεί συνέχεια των μπλόκων της προηγούμενης περιόδου.

«Ερχόμαστε στην Αθήνα […] και θέλουμε τον λαό της μαζί, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα: Ενώ εμείς πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το χωράφι στο ράφι και μπορούν να φτάσουν τα προϊόντα μας πολύ φτηνά στο ελληνικό τραπέζι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ, και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας έχει δηλώσει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ικανοποίησαν τα αιτήματα των αγροτών και ότι έτσι λήφθηκε η απόφαση για κινητοποίηση στην πρωτεύουσα.

Δεν θα είναι μόνοι…

Κόμματα της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καλούν σε μαζικές συγκεντρώσεις και στέκονται στο πλευρό των αγροτών.

Πριν τη συγκέντρωση των αγροτών, το ΠΑΜΕ έχει καλέσει σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για «να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο κυβέρνησης – ΣΕΒ – ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας». Καλεί όλους τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας που έχουν προκηρύξει τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά και Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής (12 μ. με 4 μ.μ.) και στο συλλαλητήριο στη 1 μ.μ.

Στις 16:00, στο Σύνταγμα, θα υποδεχθεί «αγωνιστικά τους αγρότες που κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα σε πανελλαδικό συλλαλητήριο».

Οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ της Παρασκευής (13/02) και να επιστρέψουν την επομένη, Σάββατο (14/02), στις περιοχές τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, με τα πρώτα μπλόκα να στήνονται στη Νίκαια Λάρισας, και σε μικρό χρονικό διάστημα στήθηκαν δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Αποσύρθηκαν έχοντας κλείσει σχεδόν δύο μήνες στους δρόμους μετά από τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό στις 19 Ιανουαρίου.

-Λίγες ώρες πριν το μεγάλο συλλαλητήριο, τα κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά) καταθέτουν πρόταση νόμου για τη σύσταση και λειτουργία εθνικού συμβουλίου αγροτικής πολιτικής.