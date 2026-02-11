Τι συμβαίνει με τα εισιτήρια του Final Four: Οι διαφορές μέσα σε 4 χρόνια (pic)
Το Final Four γίνεται φέτος στην Αθήνα και ήδη έχουν ξεκινήσει να διατίθενται τα πρώτα εισιτήρια με τις τιμές ωστόσο να έχουν ξεφύγει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα έχει ξεκινήσει, με τη διοργανώτρια αρχή να δίνει το σήμα για την εκκίνηση της προπώλησης των εισιτηρίων, η οποία ξεκίνησε και επίσημα την Τρίτη (10/2).
Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια να γίνουν κάτοχοι εισιτηρίων, ελπίζοντας πως τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός θα βρεθούν εκεί.
Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, καθώς και το σύστημα υπερφορτώθηκε, αλλά και γιατί είναι πιο ακριβά από ποτέ.
Για να προμηθευτεί κάποιος ένα μαγικό χαρτάκι θα πρέπει να καταβάλει 399 ευρώ για το φθηνότερο και 952 για το ακριβότερο! Για να δει τρία ματς και τον τελικό του Next Gen, ματς ωστόσο που δεν έχει καμία σχέση με το Final Four.
Στο αμέσως προηγούμενο Final Four του Άμπου Ντάμπι, το φθηνότερο έκανε 299 ευρώ και το ακριβότερο 699, με μία σημαντική υποσημείωση. Εκεί υπήρχε και το ματς του Μικρού Τελικού, το οποίο ήταν και το τελευταίο που έγινε στην ιστορία της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να νικά τον Παναθηναϊκό.
Το απίστευτο είναι πως μόλις τέσσερα χρόνια πριν στο τουρνουά του Κάουνας η τιμή για το χαμηλοτερο ήταν στα 110 ευρώ! Δηλαδή 289 ευρώ φθηνότερο από αυτό της Αθήνας. Το λες και τεράστια διαφορά μέσα σε μία μόλις τετραετία το να πρέπει να πληρώσεις κοντά στα 300 ευρώ περισσότερα για να δεις ένα (σίγουρο) ματς της ομάδας σου και δύο φυσικά αν περάσει και στον τελικό.
Οι τιμές των εισιτηρίων στα τελευταία Final Four της Euroleague
