Κατρίνης: Να ενημερωθεί η Βουλή για την υπόθεση κατασκοπείας – Οι τουρκικές παραβιάσεις διαψεύδουν το αφήγημα περί «ήρεμων νερών»

Την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση της Βουλής για την υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις ζήτησε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση κύρωσης διεθνών συμφωνιών με την Αίγυπτο, ενώ σχολιάζοντας την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τόνισε πως οι τουρκικές παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου «διαψεύδουν το αφήγημα περί ‘ήρεμων νερών’».

Αναφερόμενος στην υπόθεση κατασκοπείας, επισήμανε πως εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για εμπλοκή και άλλων προσώπων πέραν εκείνου που έχει ήδη ομολογήσει, τότε δεν πρόκειται για αποσπασματικό συμβάν, αλλά για ένα ζήτημα που απαιτεί δομική επαγρύπνηση του κράτους.

Υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη έχει μεν τον πρώτο λόγο και ότι υπάρχουν όρια στη δημοσιοποίηση στοιχείων, αλλά άλλο πράγμα είναι η προστασία της έρευνας και άλλο η πλήρης απουσία κοινοβουλευτικής ενημέρωσης για μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας».

Το ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερε, ζητά ενημέρωση σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, με σεβασμό στη διαβάθμιση των πληροφοριών, επιμένοντας ότι «ο θεσμικός έλεγχος δεν αποδυναμώνει αλλά θωρακίζει τη δημοκρατία και ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Για το ΠΑΣΟΚ η εξωτερική πολιτική απαιτεί σαφείς κόκκινες γραμμές χωρίς αστερίσκους»

Ο Μιχάλης Κατρίνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κρίσιμη στιγμή εθνικής ευθύνης. Τόνισε ότι η Βουλή και η ελληνική κοινωνία έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν με ποιο πλαίσιο και με ποιες κόκκινες γραμμές προσέρχεται η ελληνική πλευρά στον διάλογο.

Όπως ανέφερε, «ο διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο διολίσθησης σε παζάρι κυριαρχίας ούτε να εντάσσεται σε μια λογική συνολικής πολιτικής διαπραγμάτευσης, όπως επιχειρεί να τον παρουσιάσει η τουρκική πλευρά» και υπενθύμισε ότι υπάρχει μία και μοναδική διαφορά προς επίλυση, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με βάση το διεθνές δίκαιο, ξεκαθαρίζοντας ότι «ζητήματα όπως αποστρατιωτικοποίηση νησιών, υβριδικά καθεστώτα ή συνεκμετάλλευση είναι εκτός ατζέντας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα στοιχεία για τις παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου «διαψεύδουν το αφήγημα περί ‘ήρεμων νερών’», επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής της Τουρκίας αλλά για τακτική διαχείριση έντασης».

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ζητά ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας «όσο κατέχει παράνομα ευρωπαϊκά εδάφη, απειλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και παρεμποδίζει ειρηνικά ευρωπαϊκά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου». Ιδιαίτερα ανησυχητικές χαρακτήρισε τις δηλώσεις περί προσανατολισμού της Τουρκίας να καταστεί πυρηνική δύναμη, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε ριζικά το πλαίσιο αποτροπής και την ισορροπία ασφάλειας στην περιοχή.

«Η στάση αυτή», όπως σημείωσε, «δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς συνέπειες. Για να υπάρξουν όμως συνέπειες από τους Ευρωπαίους εταίρους, πρέπει να ζητηθούν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα από την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό», υπογράμμισε.

Τέλος, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως για το ΠΑΣΟΚ η εξωτερική πολιτική «απαιτεί εθνική συνεννόηση, καθαρές θέσεις και σαφείς κόκκινες γραμμές χωρίς αστερίσκους».