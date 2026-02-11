Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι λέει ο πατέρας του για το ατύχημα
Το 2,5 ετών κοριτσάκι φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για τη ζωή - Ο 26χρονος πατέρας του περιέγραψε στο Live News πώς σημειώθηκε το ατύχημα στην Καλλιθέα
Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων.
Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα, φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος σημειώνοντας πως «αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».
«Για ένα λεπτό..»
Ο 26χρονος πατέρας του μικρού παιδιού μίλησε αποκλειστικά στο Live News.
«Είχα την μικρή στην αγκαλιά και την άφησα για να παίξει. Εγώ ήμουν όρθιος. Μίλαγα με κάποιους και κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και δεν την είδα από αυτό που έχουν βάλει και πήγα κατευθείαν προς τα εκεί και τη βλέπω στο σιντριβάνι. Το έβγαλα μόνος από το σιντριβάνι το παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όσους βοήθησαν εδώ, τα παιδιά, και οι γιατροί. Το παιδί μας λένε οι γιατροί πως είναι καλά».
