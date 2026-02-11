magazin
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Χάρης Ακριτίδης: «Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά, θα πέθαινε»
11 Φεβρουαρίου 2026

Χάρης Ακριτίδης: «Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά, θα πέθαινε»

Ο Χάρης Ακριτίδης δηλώνει αισιόδοξος για την υγεία του γιου του.

Ο Χάρης Ακριτίδης μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA συγκλονίζει με την εξομολόγησή του για το πρόβλημα υγείας του γιου του.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην περιπέτεια του παιδιού του, ο οποίος έπειτα από σταφυλόκοκκο, έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά του έχοντας κάνει ήδη 3 χειρουργεία.

Χάρης Ακριτίδης: «Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά»

«Κάναμε το 3ο χειρουργείο στην καρδιά. Αλλάχτηκε η αορτή του και η βαλβίδα του, μπήκε μεταλλική. Τα αφήνουμε όλα πίσω.

Ήμουν στο Ισραήλ όταν με ενημέρωσαν ότι το προηγούμενο χειρουργείο του παιδιού μου δεν πήγε καλά.

Για πολύ κλάμα μιλάμε… άστο. Δεν υπάρχουν λόγια. Όποιος είναι γονέας το καταλαβαίνει.»

«Αν έσκαγε η αορτή η η βαλβίδα θα πέθαινε σε 3 λεπτά»

«Περάσαμε ένα 7ωρο μακάβριο με τον γιο μου. Αν έσκαγε η αορτή η η βαλβίδα θα πέθαινε σε 3 λεπτά», λέει αρχικά. «Αυτή τη 15ετία κάηκε το σπίτι μου, ο γιος μου έκανε 3 χειρουργεία, πάθαμε ατυχήματα…», είπε ο Χάρης Ακριτίδης.

«Ο Θέμης Αδαμαντίδης θα είναι ο νονός μου»

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πρόκειται να βαπτιστεί, καθώς όταν γεννήθηκε επειδή ήταν πρόωρος, οι γονείς του έκαναν αεροβάπτισμα.

«Γεννήθηκα 6.5 μηνών και μου έκαναν αεροβάπτισμα σε περίπτωση που πέθανα. Σήμερα θα σας ανακοινώσω ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης θα είναι ο νονός μου. Ήταν να γίνει ο Σταμάτης Γονίδης αλλά έγινε κάτι και χαθήκαμε. Δεν έγινε κάτι», αποκάλυψε.

