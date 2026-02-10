Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

«Από τους 37 εργαζόμενους που χρειάζονται για να κυκλοφορούν τα τρένα με ασφάλεια, υπάρχουν μόνο 22»

Ο κ. Καρχιμάκης σε σχετική ανάρτησή του σημειώνει ότι έκανε την αυτοψία αφού τον κάλεσε να επισκεφθεί το ΣΚΑ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ο κύριος Κυρανάκης με κάλεσε δημόσια να πάω στο ΣΚΑ να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί η τηλεδιοίκηση.

Πήγα, και στο βίντεο αποτυπώνεται τι είδα:

1. Το πολυδιαφημισμένο HEPOS δεν λειτουργεί.

2. Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι.

3. Από τους 37 εργαζόμενους που χρειάζονται για να κυκλοφορούν τα τρένα με ασφάλεια, υπάρχουν μόνο 22», γράφει στην ανάρτησή του ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ κάνει λόγο για «επιτελικό μπάχαλο».

Για το σύστημα HEPOS

Σε σχέση με το HEPOS, τον ενημέρωσε ο γενικός γραμματέας των εργαζόμενων στον ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης.

Το σύστημα δεν λειτουργεί και σε ερώτηση του κ. Καρχιμάκη «υπάρχει χειριστής», ο κ. Τσικαλάκης του απαντά: «Αφού δεν λειτουργεί, τι χειριστής να υπάρχει;».

Ο ίδιος ζήτησε να υπάρξουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού, «έμπειρου και εκπαιδευμένου» ώστε να κινείται το τρένο με ασφάλεια. «Χθες, όχι αύριο», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Τσικαλάκης.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης στο Facebook: