Ιαπωνία: Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές χιονοπτώσεις
Οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας
Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ιαπωνία στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ αυτοί που τραυματίστηκαν ανέρχονται σε 558, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.
Στον νομό Αομόρι, στο βόρειο τμήμα του βασικού νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 1,3 μέτρο χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πολλά δυστυχήματα προκλήθηκαν από σωρούς χιονιού που έπεσαν πάνω σε θύματα από τις στέγες κτιρίων, ή από την πτώση ανθρώπων που προσπαθούσαν να τις καθαρίσουν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους.
Στα τέλη Ιανουαρίου μια 91χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της στον Αομόρι. Η αστυνομία πιστεύει πως το χιόνι στο οποίο βρέθηκε θαμμένη είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της.
Στις αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιώτες για να βοηθήσει τους κατοίκους του νομού Αομόρι, που ήταν αυτός που επλήγη περισσότερο, καθώς το χιόνι έφτανε σε έως και 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές του.
