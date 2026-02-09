Βρισίδια, νύχτα και αλητεία: Ο Μπραντ Πιτ επέστρεψε στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’70

Ήταν το 2019 όταν ο Κουέντιν Ταραντίνο, έχοντας στο πλευρό του τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ και Μάργκο Ρόμπι, μας έδειχνε μια εναλλακτική ιστορία από το βράδυ της 9ης Αυγούστου του 1969 – τότε που η «Οικογένεια» του Τσαρλς Μάνσον δολοφονούσε την Σάρον Τέιτ και τέσσερα ακόμα άτομα.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που το Once Upon a Time in Hollywood βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες και πλέον ήρθε η στιγμή ο Κλιφ Μπουθ να επιστρέψει – αυτή τη φορά έχοντας όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του. Ο κασκαντέρ που υποδύθηκε ο 62χρονος Μπραντ Πιτ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Adventures of Cliff Booth, με το σενάριο της ταινίας να φέρνει την υπογραφή του Ταραντίνο, ωστόσο στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκουμε τον Ντέιβιντ Φίντσερ.

Τον Απρίλιο του 2025 το Netflix έκανε γνωστό ότι αγόρασε το sequel της ταινίας του Ταραντίνο, ωστόσο μέσα σε αυτούς του δέκα μήνες ελάχιστα πράγματα είχαν γίνει γνωστά για το φιλμ. Έως την Κυριακή, όπου ένα teaser έκανε guest εμφάνιση κατά την διάρκεια του Super Bowl.

Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα βλέπουμε τον Κλιφ Μπουθ στις αρχές της δεκαετίας του ’70, χωρίς να έχει στο πλευρό του τον κολλητό και αφεντικό του Ρικ Ντάλτον, να τριγυρνάει σε μπαρ, να παίρνει μέρος σε αγώνες αυτοκινήτου, να απειλούν να τον σκοτώσουν, να βρίζει και να κάνει χειρονομίες.

Μέσα σε αυτό το ένα λεπτό ξεχωρίζουν οι old school μουσικές (σήμα κατατεθέν των ταινιών του Ταραντίνο), η εντυπωσιακή Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (που πρωτογνωρίσαμε όλοι πριν μια δεκαετία μέσα από το The Night Manager) και οι «λογοκριμένες» σκηνές – καθώς, όπως φαίνεται, θα έχουμε πολλές nsfw καταστάσεις στην ταινία.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν αναμένεται να επιστρέψει ως Ρικ Ντάλτον, ενώ η ταινία θα βγει σε επιλεγμένες αίθουσες μέσα στο 2026, προτού καταλήξει στη μικρή οθόνη του Netflix.