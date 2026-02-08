sports betsson
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 13:05

Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές ιστορίες που ξεκινούν από τα αποδυτήρια και άλλες που ξεκινούν από ένα τραπέζι. Αυτή ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ξεκίνησε με ένα καλό γεύμα, ένα σημειωματάκι με ονόματα, ένα παλιό αυτόγραφο του Ζίκο και μια ιδέα που δεν είχε ως στόχο απλώς να κερδίζει αγώνες, αλλά να ενώσει κουλτούρες. Σήμερα, η Σεντ Τρούιντεν δεν είναι απλώς μια επαρχιακή ομάδα του βελγικού ποδοσφαίρου. Είναι ένα ζωντανό εργαστήριο παγκοσμιοποίησης, ένα ποδοσφαιρικό bridge ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού που έχει συμβεί, αρκεί να δει τη σύνθεση της ομάδας: οκτώ Ιάπωνες ποδοσφαιριστές σε ένα ευρωπαϊκό ρόστερ, κάτι σχεδόν αδιανόητο μέχρι πριν λίγα χρόνια. Κι όμως, εδώ μοιάζει απολύτως φυσικό. Παίκτες που προσαρμόζονται γρήγορα, μαθαίνουν γλώσσα, ρυθμούς, απαιτήσεις. Όπως ο Κεϊσούκε Γκότο, που για να γίνει αποδεκτός έγραψε σε ένα χαρτί τα ονόματα όλων των συμπαικτών του και τα αποστήθισε. Μια μικρή πράξη σεβασμού που λέει πολλά για τη φιλοσοφία του κλαμπ: ένταξη, όχι απλή μεταγραφή.

Η (για τους Φλαμανδούς) Στ. Τροντ δεν ήταν ποτέ «μεγάλο» όνομα. Ένα γήπεδο που λέγεται «Inferno» (κόλαση), μια καυτή αλλά μικρή έδρα, μια ιστορία γεμάτη μετρημένα highlights. Όμως ακριβώς αυτό το προφίλ το έκανε ιδανικό. Όταν οι Ιάπωνες επενδυτές αποφάσισαν ότι δεν θέλουν απλώς να χορηγούν, αλλά να χτίσουν, αναζητούσαν έναν σύλλογο σταθερό, ανοιχτό, χωρίς περιορισμούς ξένων και με κουλτούρα ανάπτυξης. Το βελγικό ποδόσφαιρο προσέφερε όλα αυτά: pressing, ένταση, φυσικό παιχνίδι, αλλά και μια αγορά που βλέπει το ταλέντο πριν δει το διαβατήριο.

Το όραμα ήταν ξεκάθαρο: να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός ενδιάμεσος σταθμός για Ιάπωνες παίκτες, ένα «φυτώριο» που θα τους έδινε αξία, ορατότητα και χρόνο. Όπως ακριβώς είχε συμβεί με τον Ναγκάτομο, που έπρεπε πρώτα να περάσει από την Ιταλία για να πείσει μια μεγάλη ομάδα. Η λογική ήταν απλή και κυνική: οι μεγάλες ομάδες δεν αγοράζουν απευθείας από την Ιαπωνία, αλλά αγοράζουν από την Ευρώπη. Το Sint Truiden θα γινόταν αυτό το φίλτρο.

Και λειτούργησε. Από εδώ πέρασαν παίκτες που στη συνέχεια έκαναν άλμα καριέρας, άλλοι που έγιναν βασικά γρανάζια σε κορυφαία πρωταθλήματα, άλλοι που έκλεισαν εδώ τον κύκλο τους μεταφέροντας εμπειρία και νοοτροπία. Το μοντέλο ήταν βιώσιμο όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εμπορικά. Στην Ιαπωνία, το Sint Truiden έγινε cult. Αγώνες σε ζωντανή μετάδοση, τηλεοπτικές εκπομπές, εκατομμύρια προβολές του ύμνου, φανέλες στους δρόμους του Τόκιο. Ένα κλαμπ από το Λίμπουργκ να αποκτά ζωή στη Σιμπούγια.

Το marketing δεν ήταν επιφανειακό. Ήταν βαθιά πολιτισμικό. Εστιατόρια εμπνευσμένα από το Βέλγιο, μενού που παντρεύουν φλαμανδικές γεύσεις με ιαπωνική αισθητική, χορηγίες που ταξιδεύουν από το wasabi στο naming rights του γηπέδου. Η Σεντ Τρούιντεν δεν «πουλάει» απλώς ποδόσφαιρο. Πουλάει αφήγημα. Και περίπου το 40% των εσόδων του προέρχεται πια από την Ανατολή.

Αγωνιστικά, η ομάδα έπαψε να είναι κομπάρσος. Με σταθερή ανάπτυξη, έξυπνο scouting και έναν προπονητή που γνωρίζει το DNA του συλλόγου, έφτασε να διεκδικεί τίτλους. Παίκτες όπως ο Γκότο, ο Κοκούμπο, ο Χάτα, ο Γιαμαμότο, συνθέτουν ένα ρόστερ που συνδυάζει δύναμη, τεχνική και πειθαρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον scouts από όλη την Ευρώπη περνούν από το «Inferno».

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι αυτή η ιστορία ξεπερνά το γήπεδο. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πολιτιστική υποδομή. Πώς ένα κλαμπ μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο χώρες, δύο αγορές, δύο νοοτροπίες. Η Sint Truiden δεν ανήκει πια μόνο στο Βέλγιο. Ανήκει και στην Ιαπωνία. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σύγχρονο τρόπαιο που έχει κατακτήσει.

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
