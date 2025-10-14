Ποντικός… ντρίμπλαρε τον Κουρτουά στο Ουαλία – Βέλγιο (vid, pics)
Ένας ποντικός μπήκε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του Ουαλία – Βέλγιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον Τιμό Κουρτουά να δυσκολεύεται να τον... αντιμετωπίσει.
Το Βέλγιο επικράτησε εκτός έδρας της Ουαλίας με 4-2 και έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε ένα ματς που κατά τη διάρκειά του υπήρξε και… εισβολέας στον αγωνιστικό χώρο.
Συγκεκριμένα, ένας ποντικός άρχισε να σουλατσάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κινείται… προκλητικά μπροστά από τον Τιμπό Κουρτουά.
Lo mismo te salva con una parada imposible que te caza (o lo intenta) una rata en pleno partido: don Thibaut Courtois 😱😱😱😱🐀🐁🐀 pic.twitter.com/x58V6gWFdW
— MARCA (@marca) October 13, 2025
Ο σπουδαίος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια πρώτη απόπειρα να τον πιάσει, προφανώς για να τον απομακρύνει από το γήπεδο, αλλά το μικρό τρωκτικό κατάφερε να του ξεφύγει, όπως ακριβώς συνέβη και όταν ο Βέλγος γκολκίπερ πλησίασε ξανά.
Τελικά, λίγο μετά, ο επιθετικός της Ουαλίας, Μπρέναν Τζόνσον, ήταν αυτός που χωρίς να χρειαστεί να πιάσει το ποντίκι, το οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου με… πρέσινγκ χωρίς μπάλα!
Δείτε το περιστατικό με τον Κουρτουά:
🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped.
🐀 Y que además le ganó el pulso y no pudo con ella. #WALBEL #WCQ #Mundial2026 pic.twitter.com/6caTT0HHIk (@BethFisherSport)
— Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) October 13, 2025
