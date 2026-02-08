Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη

Oι κυβερνώντες δημιουργούν ένα αφήγημα σύμφωνα με το οποίο όποιος θέτει ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες – ενέργειες και παραλείψεις της ελληνικής πολιτείας – κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα μία τραγωδία με θύματα πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο είναι είτε με τους διακινητές, είτε με τους Τούρκους, είτε στο τέλος τέλος με την Αριστερά. Το εν λόγω αφήγημα βέβαια προσκρούει όχι μόνο στην πραγματικότητα αλλά και στο περιλάλητο κράτος δικαίου.

Οι μαρτυρίες

Και σε αυτή τη τραγωδία στη Χίο, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, οι άνθρωποι που διεσώθησαν – παρουσία διερμηνέα-  αποκάλυψαν την επόμενη ημέρα (05/02)  πως «πηγαίναμε με τη βάρκα πολύ αργά. Ήταν υπερφορτωμένη. Βρισκόμασταν πολύ κοντά στην ακτή. Ξαφνικά άναψε μπροστά μας ένας τεράστιος προβολέας. Δεν υπήρξε κανένα ηχητικό σήμα ή κάτι άλλο. Το σκάφος του Λιμενικού ανέπτυξε αμέσως ταχύτητα και πέρασε από πάνω μας». Ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να εμφανίσει τους επιζώντες «δασκαλεμένους» από ΜΚΟ.

Αποκαλυπτικά είναι όμως κι όσα ανέφερε στο Mega (στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα)  η Μαρία Σαραντινίδου, υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Χίο στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου: «Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε. Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά». Και συνέχισε λέγοντας «Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι. Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα».

Τα ερωτήματα

Από τη μία το γεγονός πως οι ιατροδικαστικές εκθέσεις έδειξαν ότι οι άνθρωποι πέθαναν όχι από πνιγμό αλλά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά η υφιστάμενη θερμική κάμερα του λιμενικού σκάφους δεν ήταν σε λειτουργία καθώς «κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία η χρήση της. Από την άλλη η βεβαιότητα του υπουργού Μετανάστευσης που βιάστηκε να συμφωνήσει με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα για την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους, 15 άνθρωποι. Η ταχύτητα με την οποία αρκετοί της κυβέρνησης σπεύδουν να βγάλουν πόρισμα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση.

Όπως πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται.

Οι καταδίκες

Τη σοβαρή συζήτηση όμως, μπορεί να την αποφεύγουμε εντός συνόρων, όμως δεν θα την αποφύγουμε εκτός. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας μετρά σειρά καταδικών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) και κρίνοντας από τις εκκρεμείς υποθέσεις. Εύκολα συνάγεται πως θα ακολουθήσουν κι άλλες. Κι αυτές οι καταδίκες έχουν τη σημασία τους αν σκεφτούμε πως επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο αξιωματικά. Όταν λοιπόν το επικαλούμαστε, έχει σημασία να ξέρουμε και πως το ίδιο δίκαιο μας δεσμεύει κι εμάς, είτε πρόκειται για το  Δίκαιο της Θάλασσας, είτε για τη Σύμβαση της Γενεύης, είτε για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η χώρα μας καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 για το ναυάγιο στο Αγαθονήσι όταν 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά του Αγαθονησίου το 2018. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε τη χώρα μας  (F.M. & Others v. Greece) για την παραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που διασφαλίζει το δικαίωμα στη ζωή αλλά για την πλημμελή διερεύνηση της υπόθεσης

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς η χώρα μας καταδικάστηκε και για pushback (A.R.E. v. Greece). Μάλιστα στη συγκεκριμένη απόφαση το ΕΔΔΑ κάνει λόγο για «συστηματική πρακτική pushbacks». Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν **ισχυρές ενδείξεις πως, κατά την περίοδο των καταγγελόμενων γεγονότων, υπήρχε μια συστηματική πρακτική επαναπροωθήσεων («pushbacks») υπηκόων τρίτων χωρών από τις ελληνικές αρχές».

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Τον Ιανουάριο του 2024 η χώρα μας καταδικάζεται από το ΕΔΔΑ (Alkhatib and Others v. Greece) για υπέρμετρη και μη απολύτως αναγκαία χρήση βίας από τα μέλη του Λιμενικού σε επιχείρηση αναχαίτισης στην Ψέριμο. Εκεί ένας πρόσφυγας πυροβολήθηκε στο κεφάλι και πέθανε.

Είχε προηγηθεί το 2022,  η καταδίκη της Ελλάδας για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Ήταν 20 Ιανουαρίου 2014, όταν ένα ψαροκάικο με 27 μετανάστες/πρόσφυγες που επιχειρούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα βυθίστηκε ανοιχτά του Φαρμακονησίου, με αποτέλεσμα να πνιγούν 11 άνθρωποι – ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η συγκεκριμένη απόφαση του ΕΔΔΑ θεωρείται εμβληματική καθώς  δικαιώνει τα παιδιά και τις μητέρες τους που έχασαν την ζωή τους στο ναυάγιο του Φαρμακονησίου ενώ η χώρα μας καταδικάζεται και για τη μη διεξαγωγή ενδελεχούς και αποτελεσματικής έρευνας για να φωτίσει πώς και γιατί βυθίστηκε το σκάφος.

Η τραγωδία της Πύλου το 2023 ακόμη δεν έχει βγει εκτός συνόρων. Όμως υπάρχει το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, που οι κυβερνώντας είχαν σπεύσει να κατηγορήσουν ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες και η ποινική δίωξη 21 ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος ανάμεσα στους οποίους και ο αρχηγός.

Η συζήτηση περί «προδοτών», «πρακτόρων», κατασκόπων κι ανθελλήνων είναι βολική. Η συζήτηση για τις καταδίκες της χώρας μας είναι για τους κυβερνώντες άβολη γιατί δεν αμφισβητείται. Οι επανειλημμένες καταδίκες δεν μπορούν να παρουσιαστούν ούτε ως δάκτυλος των εχθρών της χώρας, ούτε ως υποβολιμαία δημοσιεύματα. Αυτές οι καταδίκες είναι ο καθρέφτης μας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
Super League 08.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
