Super League: Εκκίνηση στην 20η αγωνιστική με τρεις αναμετρήσεις

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (7/2) πρόγραμμα, που ανοίγει την αυλαία στην 20η αγωνιστική της Super League.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στις 17:00. Οι γηπεδούχοι θέλουν το τρίποντο για να ξεφύγουν όσο μπορούν από τις τελευταίες θέσεις, ενώ οι Αγρινιώτες θα ψάξουν το διπλό που θα τους δώσει… ανάσα.

Στη συνέχεια -και συγκεκριμένα στις 18:00- ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες «καίγονται» για βαθμούς βρισκόμενοι στην προτελευταία θέση του πίνακα, ενώ οι Θεσσαλοί θέλουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στα ενδιάμεσα πλέι οφ.

Τέλος, στις 20:00, η Κηφισιά θα κοντραριστεί με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Νεάπολης, με τις δύο ομάδες να έχουν… διπλή αποστολή. Οι μεν γηπεδούχοι να παραμείνουν στο κυνήγι των ενδιάμεσων πλέι οφ και να μην μπλέξουν, οι δε φιλοξενούμενοι να πάρουν βαθμολογική ανάσα και να παραμείνουν στο κόλπο ακόμα και για την οκτάδα.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία: