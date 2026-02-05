Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
- Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη
- Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη
- Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του
- Ακίνητα: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις
Μεταγραφές και ευρωπαϊκές λίστες στην ατζέντα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες, αφού απομένουν κάτι παραπάνω από 24 ώρες για να ολοκληρώσουν ενδεχόμενα deal και να αποκτήσουν κάποιο παίκτη.
Οι μεταγραφές στη χώρα μας ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ για τους ελεύθερους παίκτες, η αγορά θα παραμείνει ανοικτή, από τις 7 μέχρι και τις 16 του ίδιου μήνα (για ποδοσφαιριστές που έχουν λύσει το συμβόλαιο τους πριν τις 6 του μήνα).
Τα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές λίστες των ελληνικών ομάδων
Ωστόσο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα πρέπει απόψε να δηλώσουν τυχόν αλλαγές στις ευρωπαϊκές τους λίστες, ενόψει των νοκ-άουτ σε Champions, Europa και Conference League.
Όπως είναι φυσικό, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες αναμένεται να κάνουν αλλαγές στις ευρωπαϊκες λίστες τους, με τους παίκτες που θα έχουν στη διάθεσή τους. Μέχρι πότε μπορούν όμως να γίνουν αυτές;
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, οι ομάδες, ανάμεσά τους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, δικαιούνται να κάνουν το πολύ τρεις αλλαγές ενόψει των νοκ-άουτ ματς, με προθεσμία υποβολής να είναι τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6ης Φεβρουαρίου.
Κάτι που σημαίνει πως, πλέον οι ελληνικές ομάδες είναι στην τελική ευθεία και θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τυχόν deal που έχουν στα… σκαριά, αν θέλουν να προσθέσουν τους εν λόγω παίκτες στις ευρωπαϊκές του λίστες.
- Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
- Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
- Ώρα μεταλλίου για την Εθνική: Κοντράρεται για το χάλκινο με την Ιταλία
- Τι αποφάσισαν οι Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
- Ψάχνει «διπλό» τετράδας στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός
- Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
- Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
- Solobasket: «Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει κίνηση που θα… ταρακουνήσει την Ευρώπη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις