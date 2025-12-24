Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει με απόλυτη ψυχραιμία το ενδεχόμενο ενίσχυσης στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, παρά το νέο πλήγμα με τον τραυματισμό του Αντρέας Κρίστενσεν. Ο Δανός στόπερ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και όλα δείχνουν ότι θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μέχρι το τέλος της σεζόν. Η απουσία του αφήνει τη γραμμή της άμυνας με περιορισμένες επιλογές, καθώς αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι είναι μόνο ο Πάου Κουμπαρσί και ο Έρικ Γκαρσία.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Ρόναλντ Αραούχο, αν και αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παραμένει επίσημα εκτός με αόριστο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζει την αποκατάστασή του σε ψυχολογικό επίπεδο και θα πρέπει να περάσει ακόμη έναν τελικό ιατρικό έλεγχο.

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση και η αθλητική διεύθυνση με επικεφαλής τον Ντέκο δεν δείχνουν διάθεση να κινηθούν σπασμωδικά.

Στον σύλλογο γνωρίζουν καλά ότι οι χειμερινές μεταγραφές κρύβουν παγίδες και σπάνια προσφέρουν άμεσες λύσεις υψηλού επιπέδου. Για τον λόγο αυτό, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια που της δίνει ο κανονισμός. Έχει στη διάθεσή της περίπου 20 ημέρες για να προχωρήσει στη διαδικασία δήλωσης του Κρίστενσεν ως μακροχρόνια τραυματία, κάτι που θα της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει έως και το 80% του μισθολογικού κόστους του παίκτη για πιθανή αντικατάσταση.

Το μεταγραφικό παράθυρο στη LaLiga ανοίγει στις 2 Ιανουαρίου και κλείνει την 1η Φεβρουαρίου, γεγονός που αφήνει αρκετό χρόνο για σκέψη και αξιολόγηση. Τόσο ο Χάνσι Φλικ όσο και ο Ντέκο έχουν ξεκαθαρίσει εσωτερικά ότι αν αποκτηθεί ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά. Στη μνήμη όλων παραμένουν παραδείγματα όπως εκείνα των Γέρι Μίνα και Ζεϊσόν Μουρίγιο, που αποκτήθηκαν σε χειμερινή περίοδο αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να έχουν πραγματικό ρόλο στην ομάδα.

Ο βασικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα παραμένει η απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού υψηλού επιπέδου το καλοκαίρι. Μια τέτοια μεταγραφή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη μέσα στη σεζόν, καθώς ελάχιστες ομάδες είναι διατεθειμένες να αποχωριστούν έναν ποιοτικό αμυντικό στα μέσα της χρονιάς. Η αγορά μπορεί να προσφέρει λύσεις ανάγκης, όμως στον σύλλογο γνωρίζουν ότι θα πρέπει να «ραφτεί κοστούμι στα μέτρα τους» για να μην γίνει μια κίνηση χωρίς αντίκρισμα.

Παράλληλα, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι κανόνες του «fair play» εξακολουθούν να καθορίζουν κάθε απόφαση. Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να σηκώσει υψηλά συμβόλαια και, αν προχωρήσει σε ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από το περιθώριο που δημιουργεί η απουσία του Κρίστενσεν. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα από τα γραφεία του συλλόγου είναι ξεκάθαρο: καμία βιασύνη, μόνο προσεκτικές κινήσεις με γνώμονα το παρόν αλλά και το μέλλον της ομάδας.