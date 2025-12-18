Αν και απομένουν πέντε μήνες για το «Clasico» ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης «Spotify Camp Nou» (10/5/26) ήδη οι Καταλανοί έχουν θέσει σε κυκλοφορία VIP εισιτήρια προς πώληση στην ιστοσελίδα τους.

Οι θέσεις αυτές που ονομάζονται «Players Zone» σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo», «…προσφέρουν άνετα καθίσματα κοντά στους παίκτες και τον πάγκο, καθώς και πρόσβαση στο αποκλειστικό VIP lounge με premium catering πριν και μετά τον αγώνα».

Όσο για την τιμή για τα εν λόγω εισιτήρια είναι για ελάχιστα πορτοφόλια καθώς το καθένα τιμάται στα 4.000 ευρώ!

Εξάλλου αυτό το Clásico είναι πολύ πιθανό να σπάσει όλα τα ρεκόρ εσόδων στην ιστορία, καθώς η χωρητικότητα του νέου Camp Nou είναι πιθανό να φτάσει τις 62.000 θεατές (ακόμη χτίζεται).

Βεβαίως δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να μεσολαβήσει κι άλλο Clasicο πριν αυτό του Μαΐου ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ είτε στο Champions League, είτε στο Copa del Rey και να υπάρξουν νέα δεδομένα στην πλούσια ιστορία ανάμεσα στους δύο γίγαντες του ισπανικού, ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.