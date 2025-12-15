«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

«Βόμβα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, προσφέρει το αδιανόητο ποσό των 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Φρανσουά Γκαγιάρντο.

Παρά το μέγεθος ωστόσο της φημολογούμενης πρότασης, το βασικό εμπόδιο για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν είναι οικονομικό, αλλά θεσμικό. Η Μπαρτσελόνα δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ή επενδυτικό fund, αλλά στα μέλη της, τα οποία έχουν τον απόλυτο έλεγχο του συλλόγου.

Όπως υπογραμμίζει και ο Φρανσουά Γκαγιάρντο, το συγκεκριμένο μοντέλο ιδιοκτησίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την πλήρη εξαγορά της ομάδας από ξένη οντότητα, καθώς θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών, κάτι που ιστορικά θεωρείται αδιανόητο για την Μπαρτσελόνα.

Δείτε την ανάρτηση για την Μπαρτσελόνα και τον Μπιν Σαλμάν:

🚨 Saudi prince Mohammed bin Salman intends to present an astonishing offer worth €10 billion to buy Barcelona Football Club. The only current obstacle to completing the deal is the club’s socios. — @F_GallardoTV pic.twitter.com/ZQoqCFVOS4 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 14, 2025

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Σαουδικής Αραβίας στον αθλητισμό, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με το εγχώριο πρωτάθλημά της, με πρωταγωνιστές γνωστούς παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Σαντίο Μανέ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καταλανικός σύλλογος φαίνεται να αποτελεί μια επιλογή που θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον Γκαγιάρντο, ο καταλανικός σύλλογος έχει ένα τεράστιο χρέος άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που φαίνεται ανεξόφλητο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Δεδομένου αυτού, η προσφορά των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ του Μπιν Σαλμάν θα του επέτρεπε να εξαλείψει αυτό το έλλειμμα και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου.

Αν καταφέρει να διαχωριστεί με κάποιο τρόπο το εμπορικό κομμάτι με το ψυχαγωγικό της Μπαρτσελόνα, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) θα μπορούσε να επενδύσει στο εμπορικό και ψυχαγωγικό σκέλος της Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να αποκτήσει έλεγχο στην καθημερινή λειτουργία και στις αγωνιστικές αποφάσεις της ομάδας.