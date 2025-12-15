sports betsson
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 15 Δεκεμβρίου 2025 | 11:26

«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – Τα «τρελά» χρήματα που μπορεί να δώσει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Spotlight

«Βόμβα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, προσφέρει το αδιανόητο ποσό των 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Φρανσουά Γκαγιάρντο.

Παρά το μέγεθος ωστόσο της φημολογούμενης πρότασης, το βασικό εμπόδιο για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν είναι οικονομικό, αλλά θεσμικό. Η Μπαρτσελόνα δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ή επενδυτικό fund, αλλά στα μέλη της, τα οποία έχουν τον απόλυτο έλεγχο του συλλόγου.

Όπως υπογραμμίζει και ο Φρανσουά Γκαγιάρντο, το συγκεκριμένο μοντέλο ιδιοκτησίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την πλήρη εξαγορά της ομάδας από ξένη οντότητα, καθώς θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών, κάτι που ιστορικά θεωρείται αδιανόητο για την Μπαρτσελόνα.

Δείτε την ανάρτηση για την Μπαρτσελόνα και τον Μπιν Σαλμάν:

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Σαουδικής Αραβίας στον αθλητισμό, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με το εγχώριο πρωτάθλημά της, με πρωταγωνιστές γνωστούς παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Σαντίο Μανέ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καταλανικός σύλλογος φαίνεται να αποτελεί μια επιλογή που θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον Γκαγιάρντο, ο καταλανικός σύλλογος έχει ένα τεράστιο χρέος άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που φαίνεται ανεξόφλητο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Δεδομένου αυτού, η προσφορά των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ του Μπιν Σαλμάν θα του επέτρεπε να εξαλείψει αυτό το έλλειμμα και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου.

Αν καταφέρει να διαχωριστεί με κάποιο τρόπο το εμπορικό κομμάτι με το ψυχαγωγικό της Μπαρτσελόνα, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) θα μπορούσε να επενδύσει στο εμπορικό και ψυχαγωγικό σκέλος της Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να αποκτήσει έλεγχο στην καθημερινή λειτουργία και στις αγωνιστικές αποφάσεις της ομάδας.

Headlines:
World
Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια

Μετά τις σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίχθηκαν στην Ινδία με τα επεισόδια που ξέσπασαν για την εμφάνιση του Μέσι που κράτησε λίγα λεπτά, ο διοργανωτής της περιοδείας του θρυλικού ποδοσφαιριστή προφυλακίστηκε.

Σύνταξη
Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του

Η σύζυγος του Πεπ Γκουαρντιόλα φέρεται να μάζεψε τα πράγματά της και να έφυγε από το σπίτι τους – Γιατί χώρισαν μετά από 30 χρόνια γάμου…

Σύνταξη
NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Μπάσκετ 15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πλήκτρα 15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο