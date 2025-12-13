Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0: Στο +7 οι «Μπλαουγκράνα» με τον Ραφίνια!
Χάρη σε δύο γκολ του Ραφίνια (70′, 86′) η Μπαρτσελόνα «λύγισε» με 2-0 την μαχητική Οσασούνα στο «Καμπ Νου» και απέκτησε διαφορά επτά βαθμών από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης.
Για πάνω από μία ώρα η Οσασούνα έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, καθώς κρατούσε το μηδέν στην άμυνα, όμως εν τέλει οι «Μπλαουγκράνα» έφτασαν στην επικράτηση με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Ραφίνια (70′, 86′), στο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της La Liga.
Με τη νίκη αυτή η Μπαρτσελόνα έφτασε τις 14 σε 17 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και πλέον έχει 43 βαθμούς. Έτσι πήγε στο +7 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 36 και την Κυριακή (14/12) δοκιμάζεται στις 22:00 στην έδρα της Αλαβές.
Η Μπαρτσελόνα σκόραρε στο 23′ με τον Τόρες όμως κατόπιν αποφάσης του VAR για οφσάιντ του Ραφίνια στην αρχή της φάσης.
Στη συνέχεια της αναμέτρησης η Οσασούνα έκλεισε καλά τους χώρους στους Καταλανούς που προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα της αντιπάλου τους, αλλά δεν μπορούσαν.
Εν τέλει η υπομονή και η επιμονή τους επιβραβεύθηκε στο 70′, όταν Πέδρι «σέρβιρε» στον Ραφίνια που εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής, για να κάνει το 1-0 και αλλάξει τα δεδομένα του ματς. Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερα κενά, καθώς οι φιλοξενούμενοι έπρεπε να βρουν τουλάχιστον ένα γκολ για να πάρουν έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.
Έτσι ήρθε και δεύτερο γκολ από τη Μπαρτσελόνα, πάλι από τον Ραφίνια που έκανε το 2-0 στο 86′ σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά το… άγαρμπο διώξιμο του Κατένα.
Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί (74′ Φερμίν), Μαρτίν, Μπαλντέ (88′ Κρίστενσεν), Έρικ Γκαρθία, Πέδρι (88′ Μπάρτζι), Γιαμάλ, Ραφίνια (88′ Κασαδό), Ράσφορντ (74′ Ντε Γιονγκ), Τόρες.
Οσασούνα (Αλέσιο Λίσκι): Ερέρα, Αργκουιμπίντε (69′ Ροζιέρ), Μπογιόμο, Κατένα, Εράντο, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό (46′ Ίκερ Μουνόθ), Ορόθ (64′ Ραούλ), Βίκτορ Μουνόθ (65′ Μπέκερ), Μπούντιμιρ (64′ Γκαρθία).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα στην 17η αγωνιστική της La Liga
Παρασκευή 12/12
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα 1-2
(35’ Γκέδες – 76’, 84’ Τσιγκάνκοφ)
Σάββατο 13/12
Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια 2-1
(17’ Κόκε, 74’ Γκριεζμάν – 63’ Μπελτράν)
Μαγιόρκα – Έλτσε 3-1
(5’ Μοριάνες, 82’ Μασκαρέλ, 89’ Μουκίρι – 21’ Μαφέο αυτογκόλ)
Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0
(70′, 86′ Ραφίνια)
22:00 Χετάφε – Εσπανιόλ
Κυριακή 14/12
15:00 Σεβίλλη – Οβιέδο
17:15 Θέλτα – Αθλέτικ
19:30 Λεβάντε – Βιγιαρεάλ
22:00 Αλαβές – Ρεάλ
Δευτέρα 15/12
22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις
Η βαθμολογία στην Primera Division
