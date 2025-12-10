Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Προσωρινή διακοπή στο ποδόσφαιρο για τον Ρόναλντ Αραούχο. Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του και έτσι ζήτησε και πήρε άδεια από τους «μπλαουγκράνα» ώστε να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία, σε ένα ταξίδι που τα καταλανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως «βαθιά πνευματικό».

🚨🎖| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ronald Araujo has flown to Tel Aviv, Israel on a religious and cultural trip. He’s seeking a spiritual reset to regain strength and return even stronger. [@monfortcarlos] #fcblive ✈️ pic.twitter.com/OrJlD6yHRE — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 9, 2025

Οι Ισπανοί μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες ότι τα πράγματα για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή είναι πολύ σοβαρά αυτή την εποχή και ότι είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να μην ξαναφορέσει τη φανέλα της «Μπάρτσα».

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ronald Araujo is in a very bad state, the situation is more serious than people believe. It’s even possible that he will never wear the Barcelona shirt again. — @partidazocope pic.twitter.com/nhQSkZ8kjg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 8, 2025

Όπως τονίζεται στα σχετικά ρεπορτάζ, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο πλευρό του και τον στηρίζει 100% σε όποιες αποφάσεις και αν πάρει, αφού και ο σύλλογος επιθυμεί φυσικά να αποκατασταθεί η καθημερινότητα του Ουρουγουανού αρχικά σε προσωπικό και έπειτα και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Καμία μεταγραφολογία γύρω από το όνομά του

Προκειμένου μάλιστα να μην επιβαρυνθεί περισσότερο, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ενημερώσει τον Αραούχο πως έχει διαθέσιμο όσο χρόνο χρειαστεί σε αυτό το πνευματικό του ταξίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ώστε να αφοσιωθεί όποια πορεία προς την αποθεραπεία τελικά επιλέξει να ακολουθήσει. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αυτό σημαίνει φυσικά ότι οι Καταλανοί μοιραία δεν θα τον… μπλέξουν και σε κανένα μεταγραφικό σενάριο, μέχρι ο ίδιος να είναι υγιής και έτοιμος να ξαναμπεί στο γήπεδο.