Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με το «παράθυρο» των ελεύθερων

Ο Ιανουάριος είναι μήνας για μεταγραφές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τις ομάδες να έχουν την ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις, με τις ομάδες της Superleague να είναι αρκετά δραστήριες και φέτος.

Συνήθως το «παράθυρο» είναι από την 1η του μήνα, μέχρι και τις 31, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει στα μέρη μας.

Πλέον, οι μεταγραφές παικτών από άλλες ομάδες προς αυτές της Superleague μπορούν να γίνουν από 1/1 μέχρι και 6/2, ενώ οι ελληνικοί σύλλογοι μπορούν να προσθέσουν στα ρόστερ τους ελεύθερους παίκτες από 7/2 μέχρι και 16/2.

Η ανακοίνωση τις ΕΠΟ για τις μεταγραφές

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς & εσωτερικές κινήσεις: Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών. Οι δανεισμοί επαγγελματιών & οι κινήσεις των ανηλίκων που μετεγγράφονται σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 02-01-2026 έως 06-02-2026.

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 07-02-2026 έως 16-02-2026.