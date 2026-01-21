Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League

Επιβεβαίωση του ξεπεσμού και της έλλειψης προγραμματισμού της ΚΕΔ αποτελεί το σεμινάριο διαιτησίας της Super League που αναμένεται να διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, μια μέρα λιγότερη από τον αρχικό υπολογισμό που ήταν για 2-5/2. Πάντως, το τρίτο σεμινάριο της χρονιάς ήταν να διεξαχθεί 7-9 Ιανουαρίου αλλά δεν… στέριωσε ούτε και στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Σα να μην έφτανε που το έκαναν «λάστιχο», το έβαλαν και σε ημερομηνία που οι μισοί διαιτητές θα έχουν υποχρεώσεις! Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Λανουά προγραμμάτιζε αυστηρά αγωνιστικά τεστ επειδή δήθεν δίνει βάρος στη φυσική κατάσταση. Όμως, τα αγωνιστικά τεστ θα είναι μια παρωδία, όμως και το σεμινάριο, καθώς θα λείπουν οι μισοί διαιτητές και θα κληθούν να περάσουν τις αγωνιστικές δοκιμασίες σε άλλη ημερομηνία.

Το ίδιο διάστημα, με το σεμινάριο διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League, διεξάγεται το σεμινάριο της UEFA και θα λείπουν οι διεθνείς Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) και Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας). Σα να μην έφτανε αυτό, στις 4 Φεβρουαρίου διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης ΟΦΗ-Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο εξ αναβολής αγώνας πρωταθλήματος Αστέρας-Ολυμπιακός. Αυτό σημαίνει ότι θα λείπουν τουλάχιστον 5 διαιτητές συν τους Φωτιά, Πολυχρόνη από τους 19, μπορεί και παραπάνω αν βάλουν τέταρτους από τον πίνακα της πρώτης κατηγορίας. Οι δυο που θα σφυρίξουν τα ματς Κυπέλλου, ο ρέφερι της Τρίπολης, όπως και οι VAR με τον AVAR. Ακόμη, θα λείψουν και έξι βοηθοί.

Επίσης, και το πρόγραμμα του προσεχούς σεμιναρίου (3-5/2) δεν είναι τόσο γεμάτο όσο τα προηγούμενα σε σημείο που να ψάχνονται ακόμη και οι διαιτητές! Ούτε υπάρχει κάποια πρωτοτυπία.

Εδώ που τα λέμε, καμία από τις τέσσερις οδηγίες που έδωσε ο Λανουά στο προηγούμενο σεμινάριο της Super League (15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη) δεν φαίνεται να υλοποιήθηκε από τους διαιτητές:

1) «Θέλω να σας βλέπω συνέχεια μέσα στο τηλεοπτικό πλάνο. Να τρέχετε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Θέλω να λιώνετε στο γήπεδο. Να τα δίνετε όλα και να μη νιώθετε κουρασμένοι. Μόνο στο τέλος του αγώνα να είστε κουρασμένοι επειδή θα τα έχετε δώσει όλα». Βλέπετε εσείς διαιτητές στο τηλεοπτικό πλάνο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις;

2) «Να μην περιμένετε το VAR για να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις. Να το κάνετε εσείς και να μην τα αφήνετε όλα στο VAR. Αν εγώ πήγαινα τρεις φορές στο VAR δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ για μέρες». Το VAR όχι μόνο παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις αλλά κάνει χειρότερα λάθη από τους ρέφερι που σφυρίζουν.

3) «Να είστε κοντά στις φάσεις, μόνο έτσι θα έχετε άποψη και θα παίρνετε σωστές αποφάσεις. Να είστε παντού». Όταν γίνεται γρήγορη αντεπίθεση οι 8 στους 10 διαιτητές μένουν πίσω.

4) «Να προετοιμάζεστε σωστά πριν από τους αγώνες. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις περιπτώσεις που θα σας τύχουν». Ας είναι καλά οι κίτρινες κάρτες, οι διαιτητές νομίζουν ότι έτσι θα επιβληθούν.