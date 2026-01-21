sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League
On Field 21 Ιανουαρίου 2026 | 19:57

Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League

Αποτελεί επιβεβαίωση του ξεπεσμού και της έλλειψης προγραμματισμού της ΚΕΔ, καθώς το έβαλαν σε εποχή (3-5/2) που οι ρέφερι έχουν υποχρεώσεις

Ροή Ειδήσεων Βάιος Μπαλάφας
A
A
Επιβεβαίωση του ξεπεσμού και της έλλειψης προγραμματισμού της ΚΕΔ αποτελεί το σεμινάριο διαιτησίας της Super League που αναμένεται να διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, μια μέρα λιγότερη από τον αρχικό υπολογισμό που ήταν για 2-5/2. Πάντως, το τρίτο σεμινάριο της χρονιάς ήταν να διεξαχθεί 7-9 Ιανουαρίου αλλά δεν… στέριωσε ούτε και στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Σα να μην έφτανε που το έκαναν «λάστιχο», το έβαλαν και σε ημερομηνία που οι μισοί διαιτητές θα έχουν υποχρεώσεις! Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Λανουά προγραμμάτιζε αυστηρά αγωνιστικά τεστ επειδή δήθεν δίνει βάρος στη φυσική κατάσταση. Όμως, τα αγωνιστικά τεστ θα είναι μια παρωδία, όμως και το σεμινάριο, καθώς θα λείπουν οι μισοί διαιτητές και θα κληθούν να περάσουν τις αγωνιστικές δοκιμασίες σε άλλη ημερομηνία.

Το ίδιο διάστημα, με το σεμινάριο διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League, διεξάγεται το σεμινάριο της UEFA και θα λείπουν οι διεθνείς Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) και Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας). Σα να μην έφτανε αυτό, στις 4 Φεβρουαρίου διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης ΟΦΗ-Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο εξ αναβολής αγώνας πρωταθλήματος Αστέρας-Ολυμπιακός.  Αυτό σημαίνει ότι θα λείπουν τουλάχιστον 5 διαιτητές συν τους Φωτιά, Πολυχρόνη από τους 19, μπορεί και παραπάνω αν βάλουν τέταρτους από τον πίνακα της πρώτης κατηγορίας. Οι δυο που θα σφυρίξουν τα ματς Κυπέλλου, ο ρέφερι της Τρίπολης, όπως και οι VAR με τον AVAR. Ακόμη, θα λείψουν και έξι βοηθοί.

Επίσης, και το πρόγραμμα του προσεχούς σεμιναρίου (3-5/2) δεν είναι τόσο γεμάτο όσο τα προηγούμενα σε σημείο που να ψάχνονται ακόμη και οι διαιτητές! Ούτε υπάρχει κάποια πρωτοτυπία.

Εδώ που τα λέμε, καμία από τις τέσσερις οδηγίες που έδωσε ο Λανουά στο προηγούμενο σεμινάριο της Super League (15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη) δεν φαίνεται να υλοποιήθηκε από τους διαιτητές:

1) «Θέλω να σας βλέπω συνέχεια μέσα στο τηλεοπτικό πλάνο. Να τρέχετε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Θέλω να λιώνετε στο γήπεδο. Να τα δίνετε όλα και να μη νιώθετε κουρασμένοι. Μόνο στο τέλος του αγώνα να είστε κουρασμένοι επειδή θα τα έχετε δώσει όλα». Βλέπετε εσείς διαιτητές στο τηλεοπτικό πλάνο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις;

2) «Να μην περιμένετε το VAR για να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις. Να το κάνετε εσείς και να μην τα αφήνετε όλα στο VAR. Αν εγώ πήγαινα τρεις φορές στο VAR δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ για μέρες». Το VAR όχι μόνο παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις αλλά κάνει χειρότερα λάθη από τους ρέφερι που σφυρίζουν.

3) «Να είστε κοντά στις φάσεις, μόνο έτσι θα έχετε άποψη και θα παίρνετε σωστές αποφάσεις. Να είστε παντού». Όταν γίνεται γρήγορη αντεπίθεση οι 8 στους 10 διαιτητές μένουν πίσω.

4) «Να προετοιμάζεστε σωστά πριν από τους αγώνες. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις περιπτώσεις που θα σας τύχουν». Ας είναι καλά οι κίτρινες κάρτες, οι διαιτητές νομίζουν ότι έτσι θα επιβληθούν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
On Field 15.01.26

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε αξιόπιστες τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα για ανάρμοστη σωματική επαφή, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
